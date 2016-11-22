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obeziteden daha tehlikeli!

OBEZİTEDEN DAHA TEHLİKELİ!

Bilim adamları göbek bölgesindeki yağların obeziteden daha tehlikeli olduğunu ileri sürdü.

Tarih : 22 Kasım 2016, 17:19
Puan Ver : Obeziteden Daha Tehlikeli!(7/10)7


Bilim adamları göbek bölgesindeki yağların obeziteden daha tehlikeli olduğunu ileri sürdü.





Göbek bölgesindeki yağlanma hastalıklara yol açıyor



Ottawa Kalp Enstitüsü'nden Kalp ve Damar Uzmanı Dr.Thais Coutinho, göbek bölgesindeki yağlanmanın iç organlar üzerinde baskı oluşturarak diyabet ile kalp ve damar hastalıklarına yol açtığını kaydetti. Coutinho, ABD'nin Rochester kentindeki Mayo Kliniği'nde 10 yıl boyunca aşırı kiloluların ve göbekli kişilerin vücut kitle indeksleri üzerinde araştırma yaptıklarını bildirdi.





Göbek bölgesinde yağlanma olanlar risk altında



Yaşları 18 ile 90 arasında değişen 15 bin 184 kişi üzerinde yapılan araştırmada elde edilen veriler, normal vücut kitle indeksine sahip, ancak göbek bölgesinde yağlanma olan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu gösterdi.



En tehlikelisi



Araştırmaların vücuttaki yağ oranının çok önemli olduğunu ortaya koyduğunu ancak yaşam sürecini asıl etkileyenin yağların biriktiği yer olduğunu kaydeden Coutinho, vücudun ortasındaki ve göbek bölgesindeki yağlanmanın en tehlikelisi olduğunu belirtti. Bu bölgedeki yağların, kalp ve damar hastalıklarına yol açtığına, karaciğer ve dalağı etkilediğine işaret eden Coutinho, vücut kitle endeksi ölçümlerinin değiştirilmesi ve vücuttaki bölgelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



 



kaynak:sonhaber








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