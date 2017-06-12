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obezite ve ağız sağlığı birbiriyle ilişkili

OBEZİTE VE AĞIZ SAĞLIĞI BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ

Obezite, diş eti hastalıklarına neden olurken, eksik dişi olan kişiler de yumuşak gıdalar tüketip doyduklarını anlamadıkları için obez olabiliyorlar

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:22
Puan Ver : Obezite Ve Ağız Sağlığı Birbiriyle İlişkili(6/10)3


Obezite, dünyada ve ülkemizde hızla artıyor. Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan obezite; çözümü güç olan, çok etmenli ve kronik bir sağlık sorunudur. Günümüzde gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği hareketsiz yaşam koşulları, dengesiz ve yanlış beslenme sonucu obezite artmaktadır, her yaşta sıklıkla görülmektedir.

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklar arasında obezite, alarm verici düzeyde artış gösteriyor. Bunun yanında fazla kilolu çocuklarda ve erişkinlerde diş çürüğünün görülme sıklığı oldukça fazladır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, erişkinlerin yüzde 42'sinin aşırı kilolu ve bunların yüzde 25'inin ise obez olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde çocuklar arasında yapılan çeşitli yöresel çalışmalarda yüzde 7, 12 ve 17 gibi oldukça yüksek oranlarda obezite olduğu tespit edilmiştir.



BESLENME ZORLUĞU ÇEKİYORLAR



Araştırmalar, obez çocuklarda diş eti hastalıklarının da daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu bulgular, diş kaybının obezite için önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Diş kaybı olanların daha yumuşak gıdaları tercih ettikleri, daha hızlı yemek yedikleri varsayılabilir. Bu şekilde, dişi eksik kişilerin ağız içi reseptörlerini uyarmayı azalttıklarından dolayı doygunluk hissini daha geç aldıkları ve doygunluğa ulaşabilmek için daha çok yedikleri ve bu şekilde obeziteyi tetikledikleri düşünülebilir.

Başka bir teoriye göre ise obezlerde diş çürüğünün arttığı, daha sonraları ise bireylerde diş sağlığı sorunlarının ağırlaştığı yani dişlerde aşırı çürükler, ağrılar ve diş kayıpları sonucu çocukların beslenme zorluğu çektiği ve sonucunda zayıfladıkları tahmin edilmektedir.



 



kaynak:sabah






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