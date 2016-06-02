

Obezite tedavisi ameliyatı, kilo kaybı yolculuğunuzun sonu değil, başlangıcıdır.







Eğer obezite tedavisi ameliyatı olmayı düşünüyorsanız, vücudunuzun bu prosedüre dayanacak kadar sağlıklı olup olmadığının anlaşılması için öncelikle bir fiziksel muayene yapılır. Fakat, fiziksel muayene tek gereklilik değildir. Cleveland Clinic obezite tedavisi ve metabolizma bölümü uzman hemşiresi, Karen Schulz'un yaptığı açıklamada, ruhsal durumun; başarılı bir ameliyat ve sonrasındaki kilo kaybı için hayati önem arz etmekte oluğunu vurguladı. Schulz'a göre, ameliyat için ruhsal olarak hazır olduğunuzdan emin olmak için birkaç konuyu çözmeniz gerekmektedir. İşte size sağlıklı kiloya giden yolda size yardımcı olacak ipuçları:







Gerçekçi Hedefler ile başlayın







Obezite tedavisi ameliyatından sonra incelmiş olarak uyanmayacaksınız. Aslında, birikmiş sıvı nedeniyle hastaneden daha fazla bir kilo ile çıkabilirsiniz. Ameliyat; kilo kaybı yolculuğunuzda size yardımcı olacak küçük bir mide müdehalesidir.







Fazla kilonuzun yarısını kaybetmenin en azından 6 ay alacağını öngörebilirsiniz. Sonrasında ise, kilo kaybı hedefinize ulaşmak için yaklaşık bir yıl daha geçmesi gerekecektir. Kilo kaybınızın bir yolculuk olduğunu ve biraz zaman ve çaba gerektirdiğini bilin. Önünüzdeki süreç hakkında açık bir fikrinizin oluşması, iz üzerinde kalmanıza yardımcı olup vazgeçmemenize yardımcı olabilir.







Tek başınıza yapmaya kalkışmayın







Ameliyatı düşünüyorsanız, destek almak önemlidir. Uzun vadeli hedefler koymanızda size yardımcı olması için aile hekiminizi, aile üyelerinden birisini veya bir arkadaşınızı bulun. Kilo kaybınızın kaydının tutulmasına ve motive kalmanıza yardımcı olması için birisi ile anlaşın.







Obezite tedavisi ameliyatı fikri birçok insan için ürkütücüdür. Bu yüzden bebek adımları ile başlamanızda fayda olabilir. Her şeyi bir seferde öğrenip uygulamaya çalışmak yerine alternatiflerinize bakın ve bir yada iki kaynak seçin. Bazı olası ilk adımlar şunlardır:







Bu konudaki çevrimiçi seminerleri seyredin.



Bir destek grubuna katılmayı düşünün ve bu konuda araştırma yapın.



Doktorunuz ile birlikte çalışarak tıbbi bir kilo kaybı programına başlayın.







Yemek bağımlılığını tanıyın ve yüzleşin







Şayet bir yemek yeme bağımlılığınız varsa, bu konuyu ameliyattan önce çözüme kavuşturmalısınız. Obezite tedavisi ameliyatı yöntemi ile daha küçük bir mideye sahip olmak yemek yemenin karşıladığı duygusal ihtiyaçları doyuramayacaktır.







Birçok insan, günlük stresler ile başa çıkmak için yemeği kullanır. Ancak bu, problemlerinizi yönetmenin kısa vadeli bir yoludur ve yolda başka sorunlar yaratır. Schulz'un söylediğine göre, bunu bilmek ve bakış açınızı genişletmek, tüketiminizi sınırlandırmanın değerini anlamanıza ve daha sağlıklı yemek seçimleri yapmanıza yardımcı olabilir.







Schulz, “Değişmek, daha iyi hissetmek ve yemek yemenin yerini daha başka aktivitelerin almasını istediğiniz noktasında olmalısınız” dedi. Bu, birçok kimse için bir sonraki öğünde yiyecekleri yemekten ziyade uzun vadeli hedeflere odaklanmayı gerektirir. Diğerleri, sıklıkla kilo fazlalıklarına eşlik eden ile günlük acı ve hastalık ile motive olurlar.







Kilo kaybını korumak için ameliyattan sonra yemeği yönetmeyi öğrenmek zorunludur, çünkü:







Özellikle ilk birkaç ay için, gıda alımınız keskin bir biçimde sınırlandırılacaktır.



Yavaşça yemelisiniz — küçük bir öğünü bitirmek en az 20 dakika sürmelidir.



Sağlıklı bir diyet zorunludur — abur cubur ortalama kilo kaybetme yetinize zarar verecektir.







OBEZİTE AMELİYATLARINDA BEKLEYEN TEHLİKE







Obezite tedavisi ameliyatı yaklaşık 80% oranında etkilidir, ancak kiloyu uzak tutmak bu zaman alır ve odaklanmayı gerektirir. Ameliyattan sonra, vücudunuz iyileşecek ve yemek yemek, fiziksel olarak kısıtlanmış olacaktır. Şayet depresyon rahatsızlığınız varsa, özellikle de yeme bağımlısı iseniz , yola devam etmek daha da zordur. Süreç hakkında pozitif bir tavrı oluşturmak ve bunu korumak için doktorunuz veya danışmanınızla birlikte çalışmalısınız.







Ameliyat olsanız da olmasanız da, alkol ve tütün de kilo kaybetme çabanıza zarar verebilir. Alkolde yüksek miktarda kalori vardır ve kilo verme sürecinizi uzatacaktır. Bunun sonucu olarak da aşırı yemeye açık hale gelirsiniz. Ayrıca Schulz, ameliyattan sonra alkolün sarhoş edici etkilerini daha çabuk hissedeceğinizi – bir kadehin bile kanınızdaki yasal alkol düzeyini, yasal düzeyin üzerine çıkarmaya yeterli olacağını söylemektedir.







Tütün kullanımı cerrahi komplikasyonların, solunum problemlerinin ve ülserlerin görülmesi riskini arttırır. Ameliyattan sonra sigara içmeye devam eden hastalarda, ameliyat-sonrası mide rahatsızlığı veya ülser görülebilir.







Obezite tedavisi ameliyatı yolu ile sürekli kilo kaybı; Tip 2 Diyabetin uzun vadeli azalmasına, Kalp ve damar sağlığının iyileşmesine, Depresyonun giderilmesine, Tıkayıcı uyku apnesinin ortadan kalkmasına, Eklem ağrılarının giderilmesine, Doğurganlığın artmasına, Metabolik sendrom, hamilelik komplikasyonları ve safra kesesi hastalıkları gibi diğer tıbbi durumlarda hastanın rahatlamasına yardımcı olur.







Ancak, obezite tedavisi ameliyatı, kilo kaybı yolculuğunuzun sonu değil, başlangıcıdır, önünüzde daha yapacak oldukça fazla iş vardır.