

Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, obezite sorununun sadece fazla kiloların getirdiği sıkıntıları yaşatmadığını, aynı zamanda birçok hastalığın oluşumuna da zemin hazırladığını belirtti.



Günümüzde obezitenin dünya genelinde arttığını ifade eden Ersoy, bu önemli sorunun sadece görüntüsel bir sıkıntı olarak geçiştirilemeyeceğini vurguladı.







"MEME, KALIN BAĞIRSAK, PROSTAT KANSERLERİ OBEZ İNSANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"







Emin Ersoy, gerek kötü beslenme alışkanlıklarının gerekse yaşam şartlarının ağırlığının dünya genelinde obezitenin hızla artmasının en önemli nedenleri arasında olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:







"Dünya genelinde bu hastalık için alınan önlemler ne yazık ki obez insan sayısının azalmasına yol açmıyor. Benim altını çizmek istediğim nokta, gerçek problemin görüntüsel olmaktan çok, sağlıkla ilgili yaşanan diğer ciddi problemlere de neden olması. Obez hastalarımızın neredeyse yarısından fazlasında kişinin yaşam kalitesini düşüren hatta yaşamına mal olan başka problemler ortaya çıkıyor. Obezite hastalarının yarısından fazlası, yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve solunum sistemi, eklem hastalıkları gibi problemlerle mücadele ederken, asıl önemli olan bu hastalarda görülme sıklığı oldukça artan kanser olgularıdır. Meme, kalın bağırsak, prostat kanserleri obez insanlarda daha sıklıkla görülüyor."







kaynak:habertürk