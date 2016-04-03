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Obez sayısı zayıfları geçti!

OBEZ SAYISI ZAYIFLARI GEÇTİ!

Obezite ile amansız bir mücadele verilirken şok bir gelişme yaşandı ve yapılan bilimsel bir araştırmaya göre obezlerin sayısının zayıfları geçtiği ortaya çıktı.

Tarih : 03 Nisan 2016, 18:28
Puan Ver : Obez Sayısı Zayıfları Geçti!(9/10)11


Obezite ile amansız bir mücadele verilirken şok bir gelişme yaşandı ve yapılan bilimsel bir araştırmaya göre obezlerin sayısının zayıfları geçtiği ortaya çıktı. Obezite ve Obez sayısı ile ilgili yapılan araştırma sonuçları ve ilgili detaylar haberimizde.



Imperial College London Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre dünya çapında obezite erkeklerde üç kat, kadınlarda ise iki kattan fazla arttı. Araştırma 1975 ve 2014 yılları arasında 186 ülkeden 20 milyon yetişkin insanın vücut kütle indekslerini karşılaştırdı.



Dünya genelinde 186 ülkede yapılan araştırmada 1975-2014 aralığında yetişkin kadın ve erkeklerin vücut kitle endekslerinin incelendiği, bu süre içinde obezitenin erkeklerde üç, kadınlarda iki kattan fazla arttığı, dünya genelinde obezlerin sayısının 105 milyondan 641 milyona yükseldiği görüldüğü açıklandı..



KADINLAR BÜYÜK RİSK ALTINDA

Günya genelinde yapılan Obez araştırmada 2014 yılı itibarıyla  dünyada obez erkek sayısının 266, obez kadın sayısının da 375 milyona ulaştığı tespit edilirken, obezitenin bir salgın haline geldiğine ve dünya sağlık ülkeleri ile devletlerin salgınla mücadelede birleşmeleri gerektiğine inan dıklarını açıklayan Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2025 kadar obezitede 2010 seviyelerinin üzerine çıkılmaması yönündeki hedefine ulaşılması ihtimalinin "neredeyse sıfır" olduğunu söylediler..








Etiketler: Obez  Sayısı  Zayıfları  Geçti    haber

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