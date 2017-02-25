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obama'yı yeniden aday gösterdiler! ama abd'de...

OBAMA'YI YENİDEN ADAY GÖSTERDİLER! AMA ABD'DE...

ABD eski Başkanı Barack Obama, Fransa'nın Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilmek isteniyor

Tarih : 25 Şubat 2017, 13:51
Puan Ver : Obama'yı Yeniden Aday Gösterdiler! Ama Abd'de...(8/10)8


Fransa'da Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylar arasındaki kıyasıya yarış sürerken, seçimler için kampanya yürüten Obama17 isimli bir grup eski ABD Başkanı Barack Obama'yı aday göstermek istiyor.



CNN'e konuşan organizatörlerden biri, "Bu tamamen çılgınca. Ancak güzel olan, bir kere bunu geçtiğiniz zaman bunun mümkün olabileceğini düşünmeniz. Onun Fransız olmaması kimin umrunda? O Barack Obama." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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