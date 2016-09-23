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obama'ya söyledik ama dinletemedik

OBAMA'YA SÖYLEDİK AMA DİNLETEMEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha üç gün önce iki uçak dolusu silah YPG'ye indirildi. Obama ile bunları konuştuk ama dinletemedik. Ne yazık ki yine aynı oyun oynanıyor." dedi.

Tarih : 23 Eylül 2016, 08:50
Puan Ver : Obama'ya Söyledik Ama Dinletemedik(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha üç gün önce iki uçak dolusu silah, PYD ile YPG'ye indirildi. Nereye, Kobani'ye. Daha önce de yine Kobani boşaldığı zaman oradaki PYD ve YPG'li teröristlere üç uçak indirildi ve bunların yarısı DAEŞ'e gitti, silahların yarısı da PYD ve YPG'de kaldı. Sayın Başkan (Barack Obama) ile bunları konuştuk ama dinletemedik. Şimdi ne yazık ki yine aynı oyun oynanıyor. Buradan bir netice çıkmaz. Burada sadece kan kaybı olur" dedi.








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