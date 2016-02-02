

ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ'le Mücadelede Özel Temsilci Yardımcısı Brett McGurk, cumartesi günü Kobani'ye giderek PKK'nın Suriye uzantısı PYD'li yetkililerle görüştü. McGurk, ziyaretinin “Bölgedeki insani durumu gözlemlemek ve yardım çalışmaları hakkında bilgi almak” amacını taşıdığını belirtti. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre görüşmelere YPG ve DSG'nin üst düzey askeri yetkilileri de katıldı. Cenevre görüşmeleri devam ederken gerçekleşen bu ziyaret tartışma yarattı. PYD, Cenevre'deki Suriye Barış Görüşmeleri'ne Türkiye'nin karşı çıkması üzerine davet edilmemişti.