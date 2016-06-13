

ABD Başkanı Barack Obama hakkında göreve geldiği 2009 yılından beri en çok konuşulan konulardan bir tanesi de kullandığı telefondu. Güvenlik nedeniyle yıllardır BlackBerry kullanan Obama, Jimmy Fallon'un sunduğu TV programında telefonunun bu yıl değiştirildiğini ve kendisine yeni bir akıllı telefon verdiklerini açıkladı.