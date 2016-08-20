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obama'nın özel ekibi gülen için türkiye'ye geliyor

OBAMA'NIN ÖZEL EKİBİ GÜLEN İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ekip, Başkan Yardımcısı Biden'ın 24 Ağustos'taki Ankara ziyaretinden önce Türk yetkililerle iadeyi görüşmek için masaya oturacak.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 10:57
Puan Ver : Obama'nın Özel Ekibi Gülen İçin Türkiye'ye Geliyor(0/10)


ABD Adalet Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Pensilvanya'da ikamet eden FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi için çalışacak bir grup yetkilinin Türkiye'ye geleceğini açıkladı.



ABD Başkanı Barack Obama'nın ismi açıklanmayan bir yetkilisi tarafından Bloomberg televizyonuna verilen bilgiye göre, Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 24 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Ankara ziyaretinden önce, ekip Türk yetkililerle iade talebini görüşecek.








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