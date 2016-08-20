

ABD Adalet Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Pensilvanya'da ikamet eden FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi için çalışacak bir grup yetkilinin Türkiye'ye geleceğini açıkladı.







ABD Başkanı Barack Obama'nın ismi açıklanmayan bir yetkilisi tarafından Bloomberg televizyonuna verilen bilgiye göre, Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 24 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Ankara ziyaretinden önce, ekip Türk yetkililerle iade talebini görüşecek.