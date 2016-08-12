





ABD Başkanı Barack Obama'nın büyük kızı Malia Obama (18), geçen hafta Chicago'da 4 gündür devam eden müzik festivaline katıldı.







Malia'nın, arkadaş grubuyla gittiği festivalde çekilen bir görüntüsü, “Radar Online” isimli magazin sitesinde yer aldı. 9 saniyelik videoda, Malia'nın dans eden arkadaşlarının arkasında sigara içtiği görüldü. Ancak görgü tanıkları Malia'nın içtiğinin sigara değil esrar olduğunu iddia ediyor.







ABD federal kanunlarına göre esrar içmek yasadışı. Aynı festivalden geçen hafta basına yansıyan görüntülerde, Malia Obama'nın sahnede “twerk” dansı yaptığı görülmüştü.







Malia'nın, kendisine eşlik eden gizli servis ajanlarını umursamadan eteğini hafifçe kaldırıp yaptığı dans, sosyal medyada çok konuşulmuştu.