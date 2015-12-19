

Obama, tatil için Hawaii'ye hareketinden önce Beyaz Saray'da gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.







Yönetim olarak ekonomi, sağlık ve ulaşım konularının da aralarında bulunduğu birçok noktada kaydettikleri başarıları anlatan Obama, en önemli önceliklerinin ABD halkının güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti. Obama, dünya genelindeki ve ülkesinden son terör saldırılarından sonra halkın güvenliğini sağlamaya dönük güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat çalıştığına vurgu yaparak, "Uyanık olmak zorundayız" ifadesini kullandı.







SOSYAL MEDYADAKİ TAKİP







Barack Obama, Paris ve San Bernardino'daki saldırıların ardından terör örgütü üyelerinin "yalnız kurt" eylemleri düzenleyebileceği uyarısında bulundu ve bu kişilerin çoğu zaman kamuya açık platformlardan, sosyal medyadan iletişim kurmadıkları için tespit edilmelerinin zor olduğunu dile getirdi.







İstihbarat kurumları arasında ve diğer ülkelerle bilgi paylaşımını güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Obama, "Şu andaki El Kaide'de karşılaştığımız zorluktan biraz daha farklı. El Kaide'nin hücreler veya ağlar şeklinde çalışan çok iyi eğitilmiş adamları vardı. IŞİD ise propagandasına yem olabilecek kimseleri desteklemeye ya da kandırmaya çalışıyor. Bu da bu kişilerin büyük, karmaşık saldırılar düzenleme kabiliyetlerinin daha az olması demek" ifadesini kullandı.







Obama, San Bernardino saldırısından sonra gündeme gelen vize başvurularında sosyal medya hesaplarının takip edilmesi konusunun da biraz çarpıtıldığını söyledi.







Obama, "sosyal medyada ve mobil uygulamalardaki herkese açık mesajların kolluk güçleri ve istihbarat tarafından sürekli tarandığını dile getirerek", bunun da vize başvuru sürecinin parçası olduğunu aktardı.







Obama, "İki kişi arasındaki özel mesajlaşmaları tespit etmek ise tanım olarak daha zor. Yapacağımız şeylerden biri, uygun bir yolla, bir ipucu bulursak bir terör şüphelisini nasıl takip edebileceğimiz konusunda teknoloji şirketleri ile çalışmak. Ama şunu bilmeliyiz ki hiçbir devletin her bireyin mesajlarını, e-postalarını veya sosyal medya yazışmalarını okuma kabiliyeti olmayacak. Kamuya açık alanlarda yazılmadıkça bu mesajları takip etmenin uygulanabilirliği yok" dedi.







Mesajları takip etminin değerler açısından sorgulamalara da yol açtığını ve birkaç yıl önce devletin "Büyük Birader"e dönüştüğüne ilişkin tartışmalar yapıldığını hatırlatan Obama, "Özgürlükler ve Amerikan vatandaşlarının özel hayatının korunmasıyla istihbarat kurumlarının gözetlemesinde doğru dengeyi yakaladığımızı düşünüyorum. Güvenlik ihtiyacı ile halkın özel hayatla ilgili meşru endişeleri arasındaki bu dengeyi devam ettirmeliyiz" diye konuştu.