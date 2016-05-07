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obama'dan trump açıklaması: ‘bu bir eğlence değil'

OBAMA'DAN TRUMP AÇIKLAMASI: ‘BU BİR EĞLENCE DEĞİL'

ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık yarışının “bir eğlence ya da reality sov” olmadığını belirterek, Amerikan medyası ve kamuoyuna Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Donald Trump'ın uzun sicilini incelemeleri çağrısında bulundu.

Tarih : 07 Mayıs 2016, 09:35
Puan Ver : Obama'dan Trump Açıklaması: ‘Bu Bir Eğlence Değil'(10/10)8


ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık yarışının "bir eğlence ya da reality sov” olmadığını belirterek, Amerikan medyası ve kamuoyuna Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Donald Trump'ın uzun sicilini incelemeleri çağrısında bulundu.



Obama, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump'ın Cumhuriyetçilerin ön seçim yarışında tek aday kalmasına ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine, "İncelenmesi gereken uzun bir geçmişi var. Geçmişte yaptığı açıklamaları ciddiye almamızın önemli olduğunu düşünüyorum”

dedi.



ABD Başkanlığı yarışının "ciddi bir iş” olduğunu ifade eden eden Obama, "Bu bir eğlence ya da reality sov değil. Bu demektir ki, her bir aday gerçek anlamda bir incelemeden geçirilmeli” diye konuştu.



Partideki bölünme derinleşiyor



Ön seçimlerde iki partinin de başkan adaylarının büyük oranda netleşmesinden sonra Trump'a destek konusunda Cumhuriyetçi Parti'de yaşanan bölünme krizi giderek daha da büyüyor.



Cumhuriyetçi Parti içerisindeki en yüksek makama sahip isim olan Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, CNN'e verdiği mülakatta şu anda Trump'ı desteklemeye hazır olmadığını söyledi.



Ryan, "muhafazakarların cevaplarını görmek istediği çok sayıda soru var” diyerek aslında ileride Trump'a karşı tutumunu değiştirme ihtimaline açık kapı bıraktı ama yine de bu sözlerin parti içindeki en yüksek rütbeli isimden gelmiş olmasının başka partilileri de Trump'a muhalefetlerini dile getirmede cesaretlendirebileceğine dikkat çekiliyor.








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