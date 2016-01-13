

ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığının son "Birliğin Durumu" konuşmasında ardında bırakmak istediği mirasına dönük güçlü mesajlar verirken, ülkeyi daha güçlü kılmak için Kongre'nin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu. ABD başkanları her yıl geleneksel olarak Kongre'de “Birliğin Durumu” konuşması yaparak, o yıl ve ileriki dönemdeki icraatları hakkında Kongre ve halka bilgi verdi.



Görev süresi 2016'da dolacak Obama da Kongre'de başkanlığının son “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı. Son olduğu için önceki yıllara göre bu kez kısa bir konuşma yapmayı deneyeceği esprisiyle sözlerine başlayan Obama, 59 dakika boyunca ekonomiden dış politikaya, terörden Amerikan değerlerine kadar birçok konuyu ele aldı.