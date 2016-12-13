

Beyaz Saray'daki son günlerini geçiren Barrack Obama, Başkanlık Seçimleri konusunda ilginç ifadeler kullanırken, gerekli kurumla siber saldırıların araştırılması yönünde talimat verdi.



Amerika Birleşik Devletlerinde, son derece ilginç günler yaşanıyor. Birkaç hafta içerisinde görevini Donald Trump'a devredecek Barrack Obama, CIA ve NSA gibi kurumlara, seçimlerin değerlendirilmesi yönünde talimat verdi.



İddialar uç düzeyde. Zira, sızan bilgilere göre Barrack Obama, Rus hacker'ların seçimlerde manipülasyon yaptığını ve Hillary Clinton'u gereğinden fazla önde göstererek, seçmenlere aşırı rahatlık sağlayıp, sandıklara gitmeye gerek olmadığını aşıladığını iddia ediyor. İddialar saçma görünse de, doğruluk payının olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler söz konusu.



Mevcut ABD Başkanının Baş Danışmanı Lisa Monaco da iddiaları doğrulayacak yönde ifadeler kullanıyor. Lisa Monaco, “Garip bir eşikten geçiyoruz. Hali hazırda görevdeki kişiler olarak, üstümüze düşenleri yapmak zorundayız. Bu rakamların bize ne verdiğini, yanlış yönlendirmelerin nelere yol açtığını inceleyeceğiz. Sonuçta hak eden, hak ettiğini bulacaktır.” ifadelerini kullandı.



Uç Düzeyde Suçlamalar!



Amerikalı yetkililer, Ekim ayından beri Rus makamlarıyla kavga halinde. Zira ABD, Rusları; kendi haber sitelerine karşı düzinelerce saldırı düzenlemekle suçluyor. Özellikle seçimden birkaç gün önce Hillary Clinton'ın e-postalarının kamuoyu ile paylaşılması merak uyandırıcı olarak tanımlanıyor.



Elbette bu gelişmeler, seçim sonuçlarını etkilemeyecek. Ancak somut kanıtlar elde edilirse, Donald Trump üzerindeki spekülasyonlar zirve noktasına ulaşacak. Mevcut başkan Barrack Obama, 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devredecek.



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