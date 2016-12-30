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obama'dan rusya'ya: hepsi bu değil, devamı gelecek

OBAMA'DAN RUSYA'YA: HEPSİ BU DEĞİL, DEVAMI GELECEK

ABD Başkanı Obama, ülkedeki 35 Rus diplomatın 72 saat içinde sınır dışı edilmesi kararının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik eylemlerin devamının geleceğini söyledi

Tarih : 30 Aralık 2016, 11:45
Puan Ver : Obama'dan Rusya'ya: Hepsi Bu Değil, Devamı Gelecek(6/10)4


ABD Başkanı Barack Obama, kendileri tarafından alınan 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi kararına ilişkin, "Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.



Obama, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını içeren "Başkanlık Emri"nden sonra yaptığı ikinci açıklamada, ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Rusların siber saldırıda bulunduğu iddialarına değindi.



Başkan Obama, şunları kaydetti:



"Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz. Rusya'yı yaptıklarından sorumlu tutmanın yanında, ABD ve dostları ve dünya genelindeki müttefikleri Rusya'nın oturmuş uluslararası davranış normlarını baltalamaya ve demokratik yönetime müdahale etme çabalarına karşı birlikte çalışmalılar. Bu amaçla yönetimim, önümüzdeki günlerde Rusya'nın seçimlerimize müdahale etme çabaları ve önceki seçimlerdeki seçim döngüsü ile ilgili kötü niyetli siber faaliyetleri hakkında Kongreye bir rapor sunacak."



 



kaynak:habertürk








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