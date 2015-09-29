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obama'dan putin'e şok eden tavır

OBAMA'DAN PUTİN'E ŞOK EDEN TAVIR

ABD Başkanı Barack Obama, Birleşmiş Milletler 70. Genel Kurul Toplantıları'nın açılışı öncesi, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un liderler için verdiği 'hoşgeldiniz resepsiyonu'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'es' geçti.

Tarih : 29 Eylül 2015, 12:47
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Aynı masayı paylaştığı kişilerle Genel Kurul'un açılışı onuruna kadeh tokuşturan Obama, sol yanında ikinci sandalyede oturan ve görmezden geldiği Putin ile kadeh tokuşturmadı. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un konuşmasının ardından yaptığı kadeh tokuşturma çağrısıyla, soğuk  ve donuk bir bakış ile Putin ile kadeh tokuşturan Obama, kendisinin yaptığı konuşmanın ardından masasındaki Putin'i adeta yok saydı.








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