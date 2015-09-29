OBAMA'DAN PUTİN'E ŞOK EDEN TAVIR
ABD Başkanı Barack Obama, Birleşmiş Milletler 70. Genel Kurul Toplantıları'nın açılışı öncesi, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un liderler için verdiği 'hoşgeldiniz resepsiyonu'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'es' geçti.
Aynı masayı paylaştığı kişilerle Genel Kurul'un açılışı onuruna kadeh tokuşturan Obama, sol yanında ikinci sandalyede oturan ve görmezden geldiği Putin ile kadeh tokuşturmadı. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un konuşmasının ardından yaptığı kadeh tokuşturma çağrısıyla, soğuk ve donuk bir bakış ile Putin ile kadeh tokuşturan Obama, kendisinin yaptığı konuşmanın ardından masasındaki Putin'i adeta yok saydı.
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