OBAMA'DAN PUTİN'E DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞIYLA İLGİLİ: ÜZÜNTÜ DUYUYORUM
Reuters'ın Kremlin'den yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre; Obama, Putin'e Türkiye tarafından düşürülen Rus jetiyle ilgili üzüntü duyduğunu söyledi.
Görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü açıklandı.
Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında ise, "Obama'nın, Suriye'ye barış getirecek siyasi geçişin sağlanması için Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın iktidarı bırakması gerektiği düşüncesini Putin'e ilettiği" belirtildi.
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