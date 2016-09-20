OBAMA'DAN MUSUL AÇIKLAMASI!
ABD Başkanı Barack Obama, Musul'un terör örgütü DAEŞ'ten mutlaka geri alınacağına inandığını belirterek, "Bu yıl sonunda Musul'la ilgili daha ileri adımları göreceğimizi ümit ediyorum." dedi.
ABD Başkanı Barack Obama, Musul'un terör örgütü DAEŞ'ten mutlaka geri alınacağına inandığını belirterek, "Bu yıl sonunda Musul'la ilgili daha ileri adımları göreceğimizi ümit ediyorum." dedi.
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