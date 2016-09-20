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obama'dan musul açıklaması!

OBAMA'DAN MUSUL AÇIKLAMASI!

ABD Başkanı Barack Obama, Musul'un terör örgütü DAEŞ'ten mutlaka geri alınacağına inandığını belirterek, "Bu yıl sonunda Musul'la ilgili daha ileri adımları göreceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Tarih : 20 Eylül 2016, 13:52
Puan Ver : Obama'dan Musul Açıklaması!(0/10)


ABD Başkanı Barack Obama, Musul'un terör örgütü DAEŞ'ten mutlaka geri alınacağına inandığını belirterek, "Bu yıl sonunda Musul'la ilgili daha ileri adımları göreceğimizi ümit ediyorum." dedi.








Etiketler: Obama  Dan  Musul  Açıklaması    haber

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