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obama'dan 'kurban bayramı' mesajı

OBAMA'DAN 'KURBAN BAYRAMI' MESAJI

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Müslümanların Kurban Bayramı'nı ve hac görevini kutladı.

Tarih : 24 Eylül 2015, 10:14
Puan Ver : Obama'dan 'kurban Bayramı' Mesajı(7/10)4


Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Michelle ve kendisinin, ABD ve dünya genelindeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı ve hac vazifesini yerine getirenleri kutladığını belirtti.

Hac ve bayramın, fedakarlık, sadaka ve eşitlikle ilgili olduğunu kaydeden Obama, açıklamasına şöyle devam etti: 

"Dünya genelindeki binlerce Müslüman, değerli tüm varlıklarını geride bırakarak ve beyaz örtüye bürünerek, omuz omuza ve Tanrı önünde eşit şekilde, (hac vazifesi için) Mekke ve Medine'ye seyahat ediyor. Bu deneyim, hiç kimsenin bir diğerinden daha değerli olmadığı anlamına geliyor, bu ülkenin üzerine inşa edildiği, 'hepimiz birimiz için' ilkesini hatırlatıyor. Irk, din ve cinsiyete bakmaksızın, ülkemizi güçlendiren unsurun zengin çeşitliliğimiz olduğunu hatırlıyoruz."

Obama, Kurban Bayramı'nın, ihtiyacı olanlara gıda, barınak ve sağlık hizmetleri sağlama zamanı olduğunu da vurgulayarak, Müslüman Amerikalıların diğer dinlere mensup toplum ve kuruluşlarla hem ABD hem dünya genelinde açlık ve çatışmalar yüzünden açı çekenlere her zaman yardım elini uzattığını bildirdi. Obama, Müslüman Amerikalıların, yine çok ihtiyaç duyulan bir zamanda bir kez daha, sığınmacı krizinin mağdurlarıyla ilgilenmede ön cephede yer aldığını kaydetti.

ABD Başkanı Obama, "Hacılar ve dünya genelindeki tüm dinlerin mensuplarının barış dualarının duyulması ve kabul olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun" ifadesini kullandı.








Etiketler: Obama  Dan    Kurban  Bayramı    Mesajı    haber

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