

ABD Başkanı Barack Obama, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir bombardımana tuttuklarını söyledi.







ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da konuşan Obama, Kasım ayında örgüte karşı en fazla hava operasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.







Sadece son birkaç hafta içerisinde düzenlenen hava operasyonlarında IŞİD yöneticilerinin öldürüldüğünü ve örgütün petrol çıkarma altyapısına hasar verildiğini söyleyen Obama, IŞİD'in yaz aylarından bu yana ne Suriye'de ne de Irak'ta kazanım elde edemediğini de vurguladı.







'Zorlu süreç'







IŞİD'le mücadelenin hem ABD hem de müttefikleri için zorlu bir süreç olduğunu söyleyen Obama, operasyonların süreceğini ifade etti ve "Vermek istediğimiz mesaj net. IŞİD'in liderleri bizden saklanamaz: Sırada siz varsınız" dedi.







Obama Çarşamba günü de Virginia Eyaleti'ndeki Terörle Mücadele Karargahı'nı ziyaret ederek brifing alacak ve bir konuşma yapacak.







İki ziyaret, San Francisco'nun San Bernardino kasabasında düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıların ardından planlanmıştı.







ABD Başkanı'nın, yükselen IŞİD saldırısı endişelerini yatıştırmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.



Son haftalarda yapılan anketlerde ABD'liler arasındaki 'terör saldırısı' endişelerinin hızla arttığına işaret etmişti. Bir anketten ABD'lilerin yüzde 70'inin ABD'de bir saldırı ihtimalini 'oldukça yüksek' bulduğu sonucu çıkmıştı.