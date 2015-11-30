OBAMA'DAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Barack Obama, Paris'te düzenlenen konferans kapsamında iklim değişikliğine karşı atılması gereken adımlar hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD'nin dünyanın en büyük ikinci sera gazı salınımına neden olan ülke olduğunu hatırlatan Obama, "İklim değişikliğindeki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ancak önlemler ekonomik büyümeye zarar vermemeli" dedi.
İklim değişikliğini engelleyecek bir antlaşmayı hedeflediklerini belirten ABD Başkanı Barack Obama, "İklim değişikliği tehdidindeki büyüme bu yüzyılda daha dramatik sonuçlara neden olabilir" dedi.
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