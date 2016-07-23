

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan Fettullah Gülen'in iadesiyle ilgili bir açıklama geldi. Obama, Gülen'in iadesi için Türkiye'nin delil sunulması gerektiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini söyledi. Obama "Bu hukuki bir süreç, karar verici ben değilim" dedi.







Obama, Fettullah Gülen'in iadesi için yapılan başvurunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasal sürece tabi olduğuna dikkat çekti. Obama, ABD'nin darbe girişimi konusunda önceden bilgisi olduğu yönündeki iddialara da cevap verdi.







Bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Obama bu tarz iddiaların Türkiye'de yaşayan Amerikalıları riske attığına da dikkat çekti. Türkiye'de demokratik yolla seçilmiş hükümeti desteklediklerini vurgulayan ABD Başkanı, darbeyle ilgili hukuka uygun bir soruşturma yürütülmesi için Türkiye'ye yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.