O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

obama'dan gülen ve 15 temmuz açıklaması

OBAMA'DAN GÜLEN VE 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan Fettullah Gülen'in iadesiyle ilgili bir açıklama geldi.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 12:32
Puan Ver : Obama'dan Gülen Ve 15 Temmuz Açıklaması(5/10)4


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan Fettullah Gülen'in iadesiyle ilgili bir açıklama geldi. Obama, Gülen'in iadesi için Türkiye'nin delil sunulması gerektiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini söyledi. Obama "Bu hukuki bir süreç, karar verici ben değilim" dedi.



Obama, Fettullah Gülen'in iadesi için yapılan başvurunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasal sürece tabi olduğuna dikkat çekti. Obama, ABD'nin darbe girişimi konusunda önceden bilgisi olduğu yönündeki iddialara da cevap verdi.



Bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Obama bu tarz iddiaların Türkiye'de yaşayan Amerikalıları riske attığına da dikkat çekti. Türkiye'de demokratik yolla seçilmiş hükümeti desteklediklerini vurgulayan ABD Başkanı, darbeyle ilgili hukuka uygun bir soruşturma yürütülmesi için Türkiye'ye yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.








Etiketler: Obama  Dan  Gülen  Ve  15  Temmuz  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER