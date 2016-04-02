

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la perşembe akşamı Beyaz Saray'da kapsamlı bir baş başa görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Barack Obama, Erdoğan'ın aynı gün kentin önde gelen düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşma öncesi gazetecileri hedef alan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada Erdoğan'a basın özgürlüğü konusunda ağır eleştiriler getirdi. Ve Erdoğan Yönetimi'nin “basına karşı benimsediği yaklaşımın, Türkiye'yi çok rahatsız edici bir yola sürükleyebileceğini” söyledi.







Konu, Obama'nın Washington'daki Nükleer Güvenlik Zirvesi sırasında düzenlediği basın toplantısında gündeme geldi. Ve AFP haber ajansından Andrew Beatty'nin “Dün (perşembe) Brookings Enstitüsü'nde yaşanan epey çirkin sahnelerden saatler sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştunuz. Merak ettiğim, (Erdoğan'ı) kendisini bir otoriter olarak görüyor musunuz” şeklindeki sorusuna Obama şöyle yanıt verdi:







RAHATSIZ OLDUĞUM EĞİLİMLER VAR







“Türkiye bir NATO müttefiki. IŞİD'e karşı savaşımızda aşırı derece önemli bir ortak. Geçmişi eskiye dayanan ve stratejik ilişkimiz olan bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığa geldiğimden beri ilişkide olduğum biri, birçok konuda verimli bir ortaklık var. Aynı zamanda şu da doğru, ki bunu doğrudan ona da dile getirdim, Türkiye'de benim rahatsız olduğum bazı eğilimlerin olduğu sır değil. Ben basın özgürlüğüne güçlü bir biçimde inanan biriyim. Dini özgürlüklere güçlü bir biçimde inanan biriyim. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye güçlü bir biçimde inanan biriyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik bir süreçle üst üste seçildiğine şüphe yok. Ama basına karşı benimsedikleri yaklaşımın, Türkiye'yi çok rahatsız edici bir yola sürükleyebileceğine inanıyorum. Ve onlara tavsiyede bulunmaya devam edeceğiz. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledim. Ona, göreve demokrasi vaadiyle geldiğini ve Türkiye'nin tarihsel olarak modernlik ve açıklıkla yan yana yer alan derin bir İslam inancının yaşandığı bir ülke olduğunu hatırlattım. Ve (Erdoğan'ın) enformasyonu baskılama ve demokratik tartışmayı engellemenin de dâhil olduğu bir strateji yerine izlemesi gereken miras bu. Bunu söylerken, (Türklerin) işbirliklerinin birçok uluslararası ve bölgesel konuda önemli olduğunu da vurgulamak isterim. Öyle olmaya da devam edecek. Birçok dost ve ortağımız için geçerli olduğu gibi onlarla çalışır, işbirliği yaparız, çabalarına minnettar oluruz ve bazı farklılıklar olur. Ve farklılıklar neredeyse söyleriz. Burada da bunu yapmaya çalıştım.”







PROTESTOCULARA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ







Brookings Enstitüsü'nde meydana gelen ve Washington'da tartışmaya neden olan olaylar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda da gündeme geldi. Ve Bakanlık Sözcü Yardımcısı Elizabeth Trudeau, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine şu açıklamayı yaptı: “Dün Brookings Enstitüsü'nde protestocular ve Türk güvenlik personeli arasındaki gerilime dair haberleri gördük. Birçok kere ifade ettiğimiz gibi biz ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına saygı gösteririz. Barışçıl protestoculara karşı şiddet kesinlikle kabul edilemez.







TÜRKİYE OLUNCA VURUN ABALIYA







Obama'nın açıklamasının ardından olaylarla ilgili Hürriyet'e bilgi veren bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi ise şunları söyledi: “Olayın ardından biz korumalarla konuştuk. Nedir bu dedik. Bir defa aktarıldığı gibi değil. Önce korumalara hakaret ediliyor. Sonra ağız dalaşı yaşanıyor. Korumalar belli bir mesafeye kimseyi yaklaştırmamakla görevli. Şimdi Obama Türkiye'ye gelse, o kadar yakınlaşıp protesto edebilir misiniz? Ekvator'da da aynısı oldu. Cumhurbaşkanı'nın yanına kadar gelen iki kadın, korumalar tarafından uzaklaştırıldı. Dövdü dediler. Obama'nın, Putin'in, herhangi bir devlet başkanının yanına o kadar kimi yaklaştırırlar? Ama konu Türkiye olunca vurun abalıya.”







NE ZAMAN SÖYLEDİ







Öte yandan, Obama'nın açıklamalarıyla birlikte iki lider arasında basın özgürlüğü konusunun ne zaman tartışıldığı sorusu da gündeme geldi. Türk tarafı, 31 Mart perşembe akşamı Beyaz Saray'da yapılan görüşmede basın özgürlüğünün ele alınmadığı konusunda ısrarlı. Obama, konuşmasında bu konuyu Erdoğan'a doğrudan ne zaman aktardığını söylemiyor. Beyaz Saray Sözcülüğü de, Obama'nın bu konuyu perşembe akşamı yapılan görüşmede mi yoksa daha önceki bir buluşmada mı gündeme getirdiğine açıklık getirmedi.