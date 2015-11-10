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obama'dan erdoğan ve davutoğlu'na telefon

OBAMA'DAN ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU'NA TELEFON

ABD'den seçimden 8 gün sonra seçim kutlaması geldi. ABD Başkanı Obama, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayarak seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü.

Tarih : 10 Kasım 2015, 09:10
Puan Ver : Obama'dan Erdoğan Ve Davutoğlu'na Telefon(5/10)4


Başbakanlık, görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Obama'nın Başbakan Davutoğlu'na, seçim sürecinde gösterdiği liderliği ve seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesini takdirle karşıladıklarını ilettiği belirtildi.



Telefon görüşmesinde ikili konuların yanısıra başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler de ele alındı.



ABD Başkanı, ABD ile Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisine vurguyla IŞİD ile mücadele başta olmak üzere bölgedeki sorunların çözümü amacıyla mevcut işbirliğini daha da artırmaya kararlı olduklarını ifade etti.



Obama, Başbakan Davutoğlu ile Antalya'daki G-20 zirvesi vesilesiyle görüş alışverişinde bulunmayı ümit ettiğini dile getirdi.



Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştüğü bildirildi. Obama'nın Erdoğan'ı aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



Ilımlı suriye muhalefetini güçlendirmeye yönelik ortak çabaların artırılmasının ve IŞİD'e baskının yoğunlaştırılmasının önemine değinen iki lider, terör örgütü PKK'nın eylemlerinin son bulması gerektiğine de vurgu yaptı.








Etiketler: Obama  Dan  Erdoğan  Ve  Davutoğlu  Na  Telefon    haber

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