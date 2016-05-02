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obama'dan clinton'a açık destek

OBAMA'DAN CLİNTON'A AÇIK DESTEK

ABD Başkanı Barack Obama'dan, başkanlık seçimleri aday adaylığı için Demokrat Parti'den Vermont Senatörü Bernie Şanders, Cumhuriyetçi Parti'den de işadamı Donald Trump, Ohio Valisi John Kasich ve Teksas Senatörü Ted Cruz'a karşı yarışan Hillary Clinton'a açık destek geldi.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 10:37
Puan Ver : Obama'dan Clinton'a Açık Destek(6/10)3


Bugüne kadar, hangi adayı destekleyeceğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Barack Obama, Beyaz Saray Muhabirlerinin geleneksel gala gecesinde yaptığı konuşmada oyunun rengini belli etti. Espri dolu bir konuşma yapan Obama, “Bu sahnede gelecek sene başka biri olacak. Bu kadının kim olacağını herkes tahmin edebilir” diyerek, kendisinden sonra Beyaz Saray'a ev sahipliği yapacak kişi için Hillary Clinton'ı işaret etti.



Siyaset, medya, sanat, eğlence ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı yemeğe, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat Parti'den başkan aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Şanders ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde gibi isimler de katıldı.



ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılacak başkanlık seçimleri için aday adaylığını kazanmak için her bir isme takılan Obama'nın ,yemeğe katılmayan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından işadamı Donald Trump için, “Bu akşam burada olmamasından biraz incindim. Geçen yıl çok eğlenmiştik. Bu şaşırtıcı biraz, salon gazetecilerle, ünlülerle, kameralarla dolu ve o gelmiyor. Bu yemek Donald için çok mu sıradan? Bu yemeğe katılmak yerine ne yapıyor olabilir ki?  Evde mi takılıyor, Angela'ya Almanya Başbakanı'na hakaret etmek için tweet mi atıyor?” sözleri salondaki konukları kahkahaya boğdu.








Etiketler: Obama  Dan  Clinton  A  Açık  Destek    haber

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