OBAMA'DAN BERLİN'DE SON MİNİ ZİRVE
Veda turuna çıkan ABD Başkanı Obama'nın Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Merkel, İtalya Başbakanı Renzi, İngiltere Başbakanı May ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın katılımı ile gerçekleştirdiği mini zirve başlıyor.
Veda turuna çıkan ABD Başkanı Obama'nın Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Merkel, İtalya Başbakanı Renzi, İngiltere Başbakanı May ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın katılımı ile gerçekleştirdiği mini zirve başlıyor. 4 Avrupa ülkesinden liderlerin katıldığı zirve, Obama'nın katıldığı son zirve olacak.
Görev süresi 20 Ocak'ta dolacak olan ABD Başkanı Barack Obama, veda turu kapsamında geldiği Berlin'deki temaslarına devam ediyor.
Dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşme gerçekleştiren Obama, bugün de Merkel'in yanı sıra diğer Avrupa liderleriyle bir araya geliyor. Merkel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen mini zirveye Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve İngiltere Başbakanı Theresa May katılıyor.
kaynak:yenişafak
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