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OBAMA'DAN ATEŞKES İLE İLGİLİ AÇIKLAMA


OBAMA'DAN ATEŞKES İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Tarih : 27 Şubat 2016, 12:44
Puan Ver : Obama'dan Ateşkes İle İlgili Açıklama(5/10)6


Barack Obama, bu haftaki ulusa sesleniş konuşmasını Suriye'de çatışmaların  sonlandırılması anlaşması ve IŞİD ile mücadeleye ayırdı.



Obama, IŞİD'i yenilgiye uğratmanın tek yolunun Suriye'deki iç savaşı  sona erdirmek olduğunu söyledi. Çatışmaların sonlandırılması konusuna değinen  Obama, şunları kaydetti:



“Bir yanılsama içinde değiliz. Şüpheci olmak için birçok neden var. En  iyi şartlarda bile şiddet hemen sona ermeyecek. Ancak ne olması gerektiğini  herkes çok iyi biliyor. Tüm taraflar, hava bombardımanları dahil saldırıları  sonlandırmalı. Kuşatma altındaki bölgelere insani yardımın girişine izin  verilmeli. İşin önemli kısmı Rusya, Suriye rejimi ve müttefiklerinin  taahhütlerini yerine getirip getirmemesine bağlı. Önümüzdeki saatler ve günler  kritik, dünya izliyor olacak.”



IŞİD'e yönelik saldırıların devam edeceğini hatırlatan Obama,  “Acımasız olacağız” ifadesini kullandı. Obama, IŞİD'e karşı operasyonların  başlamasından bu yana örgüte karşı 10 bin hava saldırısı düzenlendiğini,  uluslararası koalisyonun güçlenerek büyüdüğünü, Irak'ta örgütün kontrol ettiği  toprakların yüzde 40'ını kaybettiğini, Suriye'de de yerel güçlerin oluşturduğu  koalisyonun Rakka'ya baskıyı artırdığını kaydetti.



Obama, “Birçok ülkenin çalışmaları sayesinde Suriye'ye yabancı savaşçı  akışı sonunda yavaşlamış görünüyor. Suriye ve Irak'ta IŞİD bölgesi küçülüyor ve  cephelerde daha az IŞİD savaşçısı bulunuyor. Örgütün artık eleman edinmesi ve  saflarını takviye etmesi de daha zor” diye konuştu.








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