

Barack Obama, bu haftaki ulusa sesleniş konuşmasını Suriye'de çatışmaların sonlandırılması anlaşması ve IŞİD ile mücadeleye ayırdı.







Obama, IŞİD'i yenilgiye uğratmanın tek yolunun Suriye'deki iç savaşı sona erdirmek olduğunu söyledi. Çatışmaların sonlandırılması konusuna değinen Obama, şunları kaydetti:







“Bir yanılsama içinde değiliz. Şüpheci olmak için birçok neden var. En iyi şartlarda bile şiddet hemen sona ermeyecek. Ancak ne olması gerektiğini herkes çok iyi biliyor. Tüm taraflar, hava bombardımanları dahil saldırıları sonlandırmalı. Kuşatma altındaki bölgelere insani yardımın girişine izin verilmeli. İşin önemli kısmı Rusya, Suriye rejimi ve müttefiklerinin taahhütlerini yerine getirip getirmemesine bağlı. Önümüzdeki saatler ve günler kritik, dünya izliyor olacak.”







IŞİD'e yönelik saldırıların devam edeceğini hatırlatan Obama, “Acımasız olacağız” ifadesini kullandı. Obama, IŞİD'e karşı operasyonların başlamasından bu yana örgüte karşı 10 bin hava saldırısı düzenlendiğini, uluslararası koalisyonun güçlenerek büyüdüğünü, Irak'ta örgütün kontrol ettiği toprakların yüzde 40'ını kaybettiğini, Suriye'de de yerel güçlerin oluşturduğu koalisyonun Rakka'ya baskıyı artırdığını kaydetti.







Obama, “Birçok ülkenin çalışmaları sayesinde Suriye'ye yabancı savaşçı akışı sonunda yavaşlamış görünüyor. Suriye ve Irak'ta IŞİD bölgesi küçülüyor ve cephelerde daha az IŞİD savaşçısı bulunuyor. Örgütün artık eleman edinmesi ve saflarını takviye etmesi de daha zor” diye konuştu.