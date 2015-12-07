OBAMA'DAN ABD'DE ÇOK TARTIŞILACAK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nden yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, açıklamalarda bulundu. Başkanlığa seçildiğinden bu yana Oval Ofis'ten üçüncü kez Amerikalılara seslenen Obama, ABD'ye yönelik terör tehdidi, California'nın San Bernardino kasabasında geçen hafta yaşanan silahlı saldırı, ABD'de silah satışının denetlenmesi, İŞİD ile mücadele konulara değindi.
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