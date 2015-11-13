

ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Antalya'ya ayak bastıkları andan itibaren yanlarında bulunacak seçilmiş asker ya da özel görevliler, taşıyacakları bir çantayla dikkat çekecek. Bu çantalarda dünyayı değiştirebilecek nükleer silahların saldırı kodları yer alacak. ABD Başkanlarının yanlarından hiç ayırmadığı ve nereye giderse beraberinde götürdüğü ‘nükleer futbol topu' (nuclear football) adı verilen siyah çantada nükleer silahların kod ve yerlerinin bilgileri bulunuyor. Nükleer saldırının kodları sürekli olarak ABD Başkanlarının yanındaki bir subay tarafından çanta içinde taşınıyor. Nükleer çanta fikri, Küba ile yaşanan füze krizinin ardından Başkan Kennedy tarafından olası bir Rus nükleer saldırısına karşı çabuk ve etkili bir şekilde cevap verebilmek için geliştirildi.







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanından ayırmadığı çantada ise nükleer saldırılara karşı erken uyarı sistemi ve nükleer saldırı emrinin verileceği şifreler yer alıyor.