ABD Başkanı Barack Obama, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye ile güvenlik konusundaki ilişkilerinde azalan bir etki olmadığını belirterek, "Türkiye güçlü bir NATO müttefiki olmayı sürdürüyor" dedi.



ABD Başkanı Barack Obama, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye ile güvenlik konusundaki ilişkilerinde azalan bir etki olmadığını belirterek, "Türkiye güçlü bir NATO müttefiki olmayı sürdürüyor" dedi. CNN International'ın sorularını yanıtlayan Obama, terör örgütü DAEŞ'le mücadelede Türkiye ile birlikte çalıştıklarını da hatırlattı. Obama, "Türkiye bölgede birçok konuda önemli bir ortağımız" ifadesini kullandı.