

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve First Lady Michelle Obama, başkanlık seçimi öncesindeki son büyük mitinginde Hillary Clinton'ı yalnız bırakmadı.







Obama, Demokrat Partili adayın eşi eski Başkan Bill Clinton ve kızları Chelsea'nin de birer destek konuşması yaptığı kürsüden sandığa gitmeye saatler kala Amerikalı seçmene seslendi: “Şimdi, kaydettiğimiz ilerlemeleri geliştirecek, işi tamamlayacak, dünya liderlerinin ve halklarının saygısını kazanmış 45'inci Başkanı seçme şansına sahibiz. Zeki, sağlam ve sınanmış. Bu ofise en az kendisinden öncekiler kadar iyi hazırlanmış; benden, Bill'den daha hazır biri. Birleşik Devletler'in bir sonraki Başkanı Hillary Clinton.”







Euronews'te yer alan habere göre, Philadelphia'daki mitingde konuşan Hillary Clinton, son haftalardakilerin aksine bu kez Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı doğrudan hedef almadı. Başkan seçilmesi halinde nasıl bir ülke hayal ettiğini anlattı: “Umut vaadeden, kapsayıcı, büyük yürekli bir Amerika'ya inanmayı seçtik. Herkesin bir yerinin olduğu, herkesin kucaklandığı, herkesin tanrı vergisi potansiyeline göre yaşama şansı bulduğu bir Amerika.”







Clinton'a destek için mitinge katılan ünlü müzisyen Bruce Springsteen şarkılarıyla gecede sahne aldı.







Hillary Clinton, Philadelphia'nın ardından uzun seçim maratonunu salıncak eyaletlerden North Carolina'da düzenleyeceği mitingle sonlandıracak.







kaynak:yenişafak