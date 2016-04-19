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obama-putin'den sürpriz telefon görüşmesi

OBAMA-PUTİN'DEN SÜRPRİZ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Suriye'de barış için Cenevre'de süren görüşmelerin çıkmaza girdiği haberleri gelirken Başkan Obama, Rus mevkidaşı Vladimi Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Esat rejiminin üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.

Tarih : 19 Nisan 2016, 09:24
Puan Ver : Obama-Putin'den Sürpriz Telefon Görüşmesi(10/10)11


Beyaz Saray Basın Sözcüsü Josh Earnest, Obama'nın Putin'le hararetli bir görüşme yaptığını ve ana konunun Suriye'deki durum ve iki tarafın ateşkes ilan edildiğinde verdikleri sözleri tutması olduğunu ifade etti.



Sözcü açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, görüşmelerde tartışılan siyasi geçiş sürecinin hem Rusya'nın hem de Amerikan'ın bölgedeki çıkarlarına hizmet edeceğini söylediğini belirtti. Earnest gazetecilere "Bu çıkarlarımızın örtüşmesi açısından bir fırsat sunuyor” dedi.



Brifingde, Obama'nın

Suriye rejiminin, muhaliflere yönelik saldırılarını durdurmasının öneminin altını çizdiği belirtildi.



Kremlin'den telefon görüşmesiyle ilgili gelen açıklamada Putin'in, ılımlı muhaliflerin hızlı biçimde IŞİD ve El Nusra ile aralarına mesafe koymalarının ve de Suriye'nin, ülkeye savaşçı ve silah akımı yaşanan Türkiye sınırının kapanmasının önemine dikkat çektiği belirtildi.



Earnest, kırılgan hale gelen ateşkesin siyasi geçiş süreci için öneminden bahsetti.



İki ülke lideri aynı zamanda Ukrayna'nın doğusunda tekrar artan çatışmalardan bahsetti. Obama, Putin'den çatışmaları yatıştırmasını ve Minsk Anlaşması'nı yürürlüğe sokmasını istedi.



Earnest, Obama'nın Rusya'nın taahhütlerini yerine getirmesinin öneminin altını çizdiğini söyledi ve ülkenin komşularının egemenliğine müdahalesi yüzünden yaşadığı izolasyondan, bu taahhütleri yerine getirerek kısmen kurtulabileceğini ifade etti.



Kremlin'den gelen açıklama da Putin'in, Ukrayna'da yeni hükümetin Minsk Anlaşması'na uymak için gerekli adımları atmaya başlaması ile ilgili umudunu dile getirdiği belirtildi.



Geçen günlerde Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi'nde USS Donald Cook destroyerinin 10 metre yakınından geçmesi ise telefon görüşmesinde gündeme gelmedi.








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