OBAMA, PERES'İN CENAZE TÖRENİNE KATILAN ABBAS'A TEŞEKKÜR ETTİ
ABD Başkanı Barack Obama, İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenaze törenindeki konuşmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teşekkür etti.
ABD Başkanı Barack Obama, İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenaze törenindeki konuşmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teşekkür etti. Obama, tepkilere rağmen törene katılan Abbas'ın bu davranışının, geçmişte denenen ancak sonu gelmeyen barış için de bir ümit kaynağı olduğunu söyledi.
Türkiye'yi Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun temsil ettiği törene katılan liderler arasında ABD Başkanı Barak Obama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair da yer aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar