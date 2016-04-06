

Beyaz Saray'da, geçen hafta açıklanan istihdam rakamları ile ABD Hazine Bakanlığı'nın, özellikle yurtdışı bankalarla çalışan şirketlerin vergi kaçırmasını önlemeye yönelik yeni önlemleri değerlendiren Obama, “Son birkaç günde Panama'dan çıkan belgelere ilişkin haberler, vergi kaçırmanın küresel bir sorun olduğunu bize anımsattı. Bu yalnızca öteki ülkelere özgü bir sorun değil, açıkçası ABD'de aynı yollardan çıkar sağlayan kişiler var" diye konuştu.











Temel sorunun, yasalardaki boşluklardan kaynaklandığının altını çizen Obama, “Çalışkan Amerikalıların, büyük şirketlerin oyunu kurullarına göre oynamadığını bilme hakkı var. Aramızda en zengin olanlar, sistemle oynayabiliyor. Bu nedenle, yıllardan beri vergi sistemimizdeki adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya çabalıyorum. Dolayısıyla, Hazine Bakanlığının daha fazla şirketin, yasa boşluklarını sinsice kullanarak, çıkar sağlamasını engellemeye yönelik yeni yöntemlerini memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Vergi kaçakçılığının, dünya çapında ele alındığında trilyonlarca doları bulduğunu belirten Obama, ABD'de yapılan vergi kaçakçılığının, gençlerin eğitim, tüm Amerikalıların sağlık ve öteki hizmetlerin daha iyi olmasının önünü tıkadığını vurguladı.











Büyük şirketlerin küçük şirketleri satın almak yöntemiyle, yasal adreslerini kağıt üzerinde ülke dışına taşımasından kaynaklanan vergi kaçırılmasını eleştiren Obama, “Bu şirketler, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü altyapı sistemlerinden, teknolojiden, hukukun üstünlüğünden, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden, patent sisteminden ve Amerikan iş gücünden yararlanmak için ülke içinde tutarken, merkezlerini yurtdışına taşıyarak pratikte vatandaşlık sorumluğunu bertaraf ediyorlar. Böylece, Amerikan şirketi olmanın tüm olanaklarından yararlanırken, vergi yükümlülükleri yerine getirmiyorlar" diye konuştu.











Büyük şirketlerin, Amerikan vergi sistemindeki yasal boşlukları kullanma yöntemlerinin olduğunu, ancak Amerikan halkının ve orta sınıfın böyle bir olanakları bulunmadığını itiraf eden Obama, büyük şirketlerin yasal boşlukları kullanma oyununun ABD ekonomisine büyük zarar verdiğini dile getirdi. Kongrenin bu sorunu çözmek için harekete geçmesi gerektiğini belirten Obama, zenginlerin ve şirketlerin yurtdışı hesaplar açmalarının yasal olduğunu, temel sorunun yasalardaki boşluklar olduğunu söyledi.











Yapılan işbirlikleri sayesinde vergi kaçıranları izlemek, yakalamak için bir ölçüde olumlu adımlar atıldığını anlatan Obama, “Ancak daha önce de söylediğim gibi, büyük sorunlarımızdan birisi bu eylemlerin büyük bölümünün yasal olması. ABD ve öteki ülkeler yasal boşlukları kapatma konusunda öncülük etmezse, birçok durumda ortada ne olduğunun izini sürebilmenize karşın, önüne geçemezsiniz" dedi.











Başkan Obama, Cumhuriyetçi Parti'den, ABD başkanlığı aday adaylığı için yarışan işadamı Donald Trump ve Senatör Ted Cruz'un göçmen politiklari ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Trump ve Cruz'un, yabancılar önünde ABD'yi küçük düşürdüklerini savundu. Obama, “Bunların göçmenlerle ilgili söylemleri konusunda, yabancı liderlerden sürekli soru geliyor. İnsanlar, ABD Başkanı olacak kişinin, bu sorunları ciddiyetle ele almasını bekliyor. Bu tür tuhaf öneriler bir tek Trump'tan gelmiyor, Cruz da arada bunları dile getiriyor. Ama, Beyaz Saray'dan yarı pişmiş yiyecek çıkmaz" dedi.