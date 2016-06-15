ABD Başkanı Barack Obama, uzun süredir eski bir BlackBerry telefon kullanıyor ve gizli servis (CIA) izin vermediği için telefonunu değiştiremediğinden yakınıyordu.



ABD Başkanı Barack Obama, uzun süredir eski bir BlackBerry telefon kullanıyor ve gizli servis (CIA) izin vermediği için telefonunu değiştiremediğinden yakınıyordu.



Hafta sonunda bir TV şovuna katılan ABD Başkanı, şovmenin sorusu üzerine, nihayet eski telefonundan kurtulduğunu anlattı. Çevresinde herkes gelişmiş akıllı telefonlar kullanırken kendisinin çok eski bir BlackBerry telefonu kullanmak zorunda kalmasından çok sıkıldığını ve rahatça müzik dinleyip arkadaşlarıyla sohbet edebileceği, sosyal medyada gezebileceği bir telefon istediğini vurgulayan Obama, gizli servisin nihayet adım atarak ona yeni bir telefon hazırladığını anlattı.



Yeni telefonun markası hakkında bilgi vermeyen Obama, telefonun özel olarak bir güvenlik işleminden geçtiğini ve bazı modifkasyonlarla dinlemez, takip edilemez hale getirildiğini de vurguladı.



ABD'deki güvenlik uzmanları başkanın yeni telefonu hakkında anlattıklarından herkesin bir Android veya iPhone çıkarımı yaptığını vurgularken, bunun mümkün olmadığını ve gizi servisin daha gelişmiş bir BlackBerry telefon hazırlamış olabileceğinin altını çizdiler. Yani Obama, eski BlackBerry'sini bırakıp, daha gelişmiş yeni bir BlackBerry sahibi oldu.



BlackBerry telefonlar, sahip olduğu özel uçtan uça şifreleme yapısı nedeniyle, hacker'ların kolay kolay erişemeyeceği ve dinlenmesi çok zor bir cihaz olarak kabul ediliyor. Ayrıca, sistem artık çok yaygın olarak kullanılmadığı için, hackerlar bu sistemi kırmak için virüs üretmekle uğraşmıyorlar, dolayısıyla BlackBerry cihazları rakiplerine oranla daha güvenli kalabiliyor.



BlackBerry markası, Obama'nın sadece BlackBerry telefonu kullanmasını reklam konusu da yapmıştı ancak bu bile firmanın iflasın eşiğine gelmesini engelleyemedi. Obama ise her fırsatta, gizli servisin onu eski bir BlackBerry kullanmaya zorlamasını anlatarak, telefonuyla arasındaki “zorunlu” ilişkisini medyanın gündemine taşımasıyla tanınıyor.



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