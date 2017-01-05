İngilizce Tercüme
Flaş! Galatasaray'dan Muslera Açıklaması!
İzmir'de İkinci Bir Bombalı Araç Bulundu
Emekliye Çifte Kazanç
Obama Konuşurken Bayıldı, Kimse Kılını Kıpırdatmadı!
Kayseri'deki Terör Saldırısında Parmak İzi Bulundu
Beşiktaş'ta Marcelo Guedes Soruları Yanıtladı
Horlayanlara Müjde!
Obeziteyle Mücadele İçin Kamera Karşısına Geçtiler!
Saldırının Ardından Polisle Teröristler Arasında Çatışma !
İzmir' De Patlama
Polis, Fetö Çiftliğine Baskın Düzenledi! Çıkanlar Şoke Etti
Keçiören Metrosu Açıldı! Erdoğan: 15 Ocak'a Kadar Ücretsiz Olacak
Kramp Nedir? Belirtileri Ve Tedavisi Nedir?
Vergi Kesintisi Gelire Oranla Düzeltilsin Önerisi
Galatasaray'da Hazırlıklar Sürüyor
Teröre Karşı Dağ Gibi Tepki
Rüzgar Erkoçlar: Defalarca Aldatıldım!
Chp Genel Başkan Yardımcısı Budak Açıklaması
Devrim Muhafızları'na Bağlı 6 Milis Suriye'de Öldürüldü

obama konuşurken bayıldı, kimse kılını kıpırdatmadı!

OBAMA KONUŞURKEN BAYILDI, KİMSE KILINI KIPIRDATMADI!

ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a teslim etmeden önce ABD ordusuna son kez hitap etti.

Tarih : 05 Ocak 2017, 17:02
Puan Ver : Obama Konuşurken Bayıldı, Kimse Kılını Kıpırdatmadı!(10/10)10



Obama'nın orduya veda konuşması sırasında yaşanan bir olay ise büyük şaşkınlık yarattı.




ABD ordusundan bir asker, Obama konuşmasını yaparken herkesin gözü önünde bayıldı ve yere yığıldı.




Kameralara yansıyan görüntülerde askerin neden bayıldığı bilinmezken, olaya kimsenin müdahale etmemesi büyük tepki çekti.




Obama, Virginia eyaletindeki Fort Myer kışlasını ziyaret etti. Obama'ya Başkan Yardımcısı Joe Biden, Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford eşlik etti.




Obama, yaptığı konuşmada, ABD ordusunun en büyük sorumluluğunun Amerikan halkının desteğini ve güvenini kazanmak olduğunu belirterek, “Halkımızı korumak için gözünüzü kırpmayın fakat askerlerimizin canını tehlikeye atmamak için çok aceleci davranarak savaşa da girmeyin.” ifadesini kullandı.



 



kaynak:habertürk













Etiketler: Obama  Konuşurken  Bayıldı  Kimse  Kılını  Kıpırdatmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER