OBAMA KONUŞURKEN BAYILDI, KİMSE KILINI KIPIRDATMADI!
ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a teslim etmeden önce ABD ordusuna son kez hitap etti.
Obama'nın orduya veda konuşması sırasında yaşanan bir olay ise büyük şaşkınlık yarattı.
ABD ordusundan bir asker, Obama konuşmasını yaparken herkesin gözü önünde bayıldı ve yere yığıldı.
Kameralara yansıyan görüntülerde askerin neden bayıldığı bilinmezken, olaya kimsenin müdahale etmemesi büyük tepki çekti.
Obama, Virginia eyaletindeki Fort Myer kışlasını ziyaret etti. Obama'ya Başkan Yardımcısı Joe Biden, Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford eşlik etti.
Obama, yaptığı konuşmada, ABD ordusunun en büyük sorumluluğunun Amerikan halkının desteğini ve güvenini kazanmak olduğunu belirterek, “Halkımızı korumak için gözünüzü kırpmayın fakat askerlerimizin canını tehlikeye atmamak için çok aceleci davranarak savaşa da girmeyin.” ifadesini kullandı.
kaynak:habertürk
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