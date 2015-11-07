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obama keystone xl projesini veto etti

OBAMA KEYSTONE XL PROJESİNİ VETO ETTİ

ABD Başkanı Barack Obama, ABD'de büyük tartışmalara yol açan Keystone XL petrol boru hattı projesi tasarısını veto etti

Tarih : 07 Kasım 2015, 09:50
Puan Ver : Obama Keystone Xl Projesini Veto Etti(10/10)10


ABD Senatosu ve Kongresi'nin onadığı tasarıyı geri çevirdiğini açıklayan Obama, Kanada'dan Meksika Körfezi'ne petrol taşıyacak olan Keystone XL adlı boru hattının yapımını veto etme kararını, Dışişleri Bakanlığı ve başka yetkililer ile yoğun görüşmeler yaptıktan sonra aldığını söyledi.



Veto kararını, Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry ile birlikte açıklayan Obama, "John Kerry, uzun araştırmalar ve yoğun görüşmelerden sonra, Keystone XL petrol boru hattının, ulusal çıkarlarımıza yaramayacağı sonucuna vardıklarını bildirdi. Ben de bu karara katılıyorum. Bu sabah Kanada Başbakanı Justın Trudeau ile de konuşup kararımı bildirdim. Kendisi hayal kırıklığına uğradığını belirtti, iki ülke arasında enerji ve iklim değişiklikleri konularını da içeren çok yönlü işbirlikleri olabileceği konusunda uzlaştık" dedi.

 








Etiketler: Obama  Keystone  Xl  Projesini  Veto  Etti    haber

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