OBAMA IŞİD İÇİN EKİBİ TOPLADI
Ulusal güvenlik ekibinden toplam 35 yetkilinin katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Obama,Arap ortaklarının da aralarında bulunduğu 60'ı aşkın ulusun IŞİD ile mücadelede bir araya geldiğini hatırlattı.
Obama, ulusal güvenlik ekibiyle bugün örgüte yönelik stratejilerinde nelerin işlediğini ve daha iyi neleri yapabileceklerini ele aldıklarını kaydetti.
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