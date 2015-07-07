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OBAMA IŞİD İÇİN EKİBİ TOPLADI


OBAMA IŞİD İÇİN EKİBİ TOPLADI
Tarih : 07 Temmuz 2015, 09:43
Puan Ver : Obama Işid İçin Ekibi Topladı(6/10)5


Ulusal güvenlik ekibinden toplam 35 yetkilinin katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Obama,Arap ortaklarının da aralarında bulunduğu 60'ı aşkın ulusun IŞİD ile mücadelede bir araya geldiğini hatırlattı.



Obama, ulusal güvenlik ekibiyle bugün örgüte yönelik stratejilerinde nelerin işlediğini ve daha iyi neleri yapabileceklerini ele aldıklarını kaydetti.








Etiketler: Obama  Işid  İçin  Ekibi  Topladı    haber

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