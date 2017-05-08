OBAMA: EŞİMİN BENİ TERK EDECEĞİNİ SANMIŞTIM
Beyaz Saray'daki görevinin son bulmasının ardından eşinin kendisini terk edebileceğini düşündüğünü söyleyen ABD'nin eski başkanı Obama, eski First Lady'e minettar olduğunu belirtti
ABD'nin eski başkanı Barack Obama, ülkenin eski First Lady'si Michelle Obama'ya, Beyaz Saray'daki görevi son bulduktan sonra kendisini terk etmediği için teşekkür etti.
Independent'ın haberine göre John F. Kennedy Library Foundation'ın Boston'da gerçekleştirdiği ödül töreninde konuşan Obama, eşi Michelle Obama'yla ilgili açıklamada bulundu.
Obama, başkanlık görevi bittikten sonra Michelle Obama'nın kendisini terk edebileceğini düşündüğünü, fakat sivil hayatta da yanında durmaya devam ettiği için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.
Obama, "Michelle Obama'ya da teşekkür etmek istiyorum. Başkanlıktan sonra benle olmaya devam ettiği için." dedi.
kaynak:habertürk
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