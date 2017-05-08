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obama: eşimin beni terk edeceğini sanmıştım

OBAMA: EŞİMİN BENİ TERK EDECEĞİNİ SANMIŞTIM

Beyaz Saray'daki görevinin son bulmasının ardından eşinin kendisini terk edebileceğini düşündüğünü söyleyen ABD'nin eski başkanı Obama, eski First Lady'e minettar olduğunu belirtti

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:29
Puan Ver : Obama: Eşimin Beni Terk Edeceğini Sanmıştım(9/10)6


ABD'nin eski başkanı Barack Obama, ülkenin eski First Lady'si Michelle Obama'ya, Beyaz Saray'daki görevi son bulduktan sonra kendisini terk etmediği için teşekkür etti.



Independent'ın haberine göre John F. Kennedy Library Foundation'ın Boston'da gerçekleştirdiği ödül töreninde konuşan Obama, eşi Michelle Obama'yla ilgili açıklamada bulundu.



Obama, başkanlık görevi bittikten sonra Michelle Obama'nın kendisini terk edebileceğini düşündüğünü, fakat sivil hayatta da yanında durmaya devam ettiği için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.



Obama, "Michelle Obama'ya da teşekkür etmek istiyorum. Başkanlıktan sonra benle olmaya devam ettiği için." dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Obama  Eşimin  Beni  Terk  Edeceğini  Sanmıştım    haber

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