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OBAMA: DİĞER LİDERLER GİBİ SAÇIMI BOYAMIYORUM


OBAMA: DİĞER LİDERLER GİBİ SAÇIMI BOYAMIYORUM
Tarih : 22 Kasım 2015, 15:41
Puan Ver : Obama: Diğer Liderler Gibi Saçımı Boyamıyorum(9/10)7


ABD Başkanı Barack Obama, diğer liderlerin aksine saçını boyamadığını söyledi. 54 yaşındaki Obama, bu sözleri Kamboçyalı bir öğrencinin tavsiye istemesi üzerine sarf etti.



Obama, Kamboçyalı öğrencilere, "Öncelikle siz genç insanlardan bana yaşlı demeyi bırakmanızı istiyorum. Ben saçımı boyamıyorum ama birçok lider boyuyor. Bu liderlerin kim olduğunu söylemeyeceğim. Ama berberleri, kuaförleri onların kim olduğunu biliyor" dedi.



2009'da Beyaz Saray'a geldiğinde saçları siyah olan 54 yaşındaki Obama'nın saçları şimdi büyük ölçüde beyazlamış durumda.



Bazı liderler saçlarını boyadıklarını gizlerken, Obama'nın saçlarındaki aklar Amerikan medyasında zaman zaman tartışma konusu oluyor.



SCHRÖDER 'BOYA DAVASI' AÇMIŞTI



Eski ABD Başkanı Ronald Reagan simsiyah saçlarını boyadığını asla kabul etmedi. Berberi de Reagan'ın sırrını açık etmedi.



Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ise saçını boyadığını yazan bir ajansa dava açmıştı.








Etiketler: Obama  Diğer  Liderler  Gibi  Saçımı  Boyamıyorum    haber

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