

ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti Kurultayı'nda yaptığı konuşmada partisinin başkan adayı Hillary Clinton'a tam destek verdi.







Barack Obama, "Ne ben, ne Bill (Clinton), ne de bir başkası...Bugüne kadar hiçbir erkek ya da kadın, ABD Başkanı olmak için Hillary Clinton kadar ehil değildi" dedi.







Philadelphia'daki kurultayda coşkulu bir kalabalığa hitap eden Obama, Clinton'ı, ülkenin iki büyük partisinin ilk kadın başkan adayı olmayı başardığı için övdü.







"Hillary Clinton'ı zafere taşıyacağız" diyen Obama, Clinton'ın bugüne dek tüm engelleri aştığını ve her Amerikalı için fırsat zincirini genişletteğini söyledi.







Konuşmasında ABD'nin geleceğinden umutlu olduğunu vurgulayan Obama, Cumhuriyetçi başkn adayı Donald Trump'ı da eleştirdi.







Trump'ın ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi önerisini hatırlatan Obama, "Amerikan Rüyasını hiçbir duvar sınırlayamaz" dedi.







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