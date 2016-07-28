OBAMA: CLİNTON GELMİŞ GEÇMİŞ EN EHİL BAŞKAN ADAYI
Demokrat Parti kurultayında kürsüye çıkan ABD Başkanı, başkan adayına tam desteğini "Hillary Clinton'ı zafere taşıyacağız" sözleriyle duyurdu.
ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti Kurultayı'nda yaptığı konuşmada partisinin başkan adayı Hillary Clinton'a tam destek verdi.
Barack Obama, "Ne ben, ne Bill (Clinton), ne de bir başkası...Bugüne kadar hiçbir erkek ya da kadın, ABD Başkanı olmak için Hillary Clinton kadar ehil değildi" dedi.
Philadelphia'daki kurultayda coşkulu bir kalabalığa hitap eden Obama, Clinton'ı, ülkenin iki büyük partisinin ilk kadın başkan adayı olmayı başardığı için övdü.
"Hillary Clinton'ı zafere taşıyacağız" diyen Obama, Clinton'ın bugüne dek tüm engelleri aştığını ve her Amerikalı için fırsat zincirini genişletteğini söyledi.
Konuşmasında ABD'nin geleceğinden umutlu olduğunu vurgulayan Obama, Cumhuriyetçi başkn adayı Donald Trump'ı da eleştirdi.
Trump'ın ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi önerisini hatırlatan Obama, "Amerikan Rüyasını hiçbir duvar sınırlayamaz" dedi.
Biden: Trump'ın orta sınıf hakkında fikri yok
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar