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Obama: Clinton gelmiş geçmiş en ehil başkan adayı

OBAMA: CLİNTON GELMİŞ GEÇMİŞ EN EHİL BAŞKAN ADAYI

Demokrat Parti kurultayında kürsüye çıkan ABD Başkanı, başkan adayına tam desteğini "Hillary Clinton'ı zafere taşıyacağız" sözleriyle duyurdu.

Tarih : 28 Temmuz 2016, 11:30
Puan Ver : Obama: Clinton Gelmiş Geçmiş En Ehil Başkan Adayı(5/10)2


ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti Kurultayı'nda yaptığı konuşmada partisinin başkan adayı Hillary Clinton'a tam destek verdi.



Barack Obama, "Ne ben, ne Bill (Clinton), ne de bir başkası...Bugüne kadar hiçbir erkek ya da kadın, ABD Başkanı olmak için Hillary Clinton kadar ehil değildi" dedi.



Philadelphia'daki kurultayda coşkulu bir kalabalığa hitap eden Obama, Clinton'ı, ülkenin iki büyük partisinin ilk kadın başkan adayı olmayı başardığı için övdü.



"Hillary Clinton'ı zafere taşıyacağız" diyen Obama, Clinton'ın bugüne dek tüm engelleri aştığını ve her Amerikalı için fırsat zincirini genişletteğini söyledi.



Konuşmasında ABD'nin geleceğinden umutlu olduğunu vurgulayan Obama, Cumhuriyetçi başkn adayı Donald Trump'ı da eleştirdi.



Trump'ın ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi önerisini hatırlatan Obama, "Amerikan Rüyasını hiçbir duvar sınırlayamaz" dedi.



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