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OBAMA 86 YILLIK GELENEĞİ BOZDU


OBAMA 86 YILLIK GELENEĞİ BOZDU
Tarih : 20 Temmuz 2015, 10:05
Puan Ver : Obama 86 Yıllık Geleneği Bozdu(5/10)5


Hafta sonunu ailesiyle birlikte New York'ta geçiren ABD Başkanı Barack Obama, 86 yıldır şehre gelen tüm başkanların kaldığı Waldorf Astoria otelinde kalmayarak önemli bir geleneği sona erdirdi. Otel geçtiğimiz yıl Çinli bir işadamına satılmıştı. Obama'nın istihbarat servislerinin uyarısı üzerine, 'güvenlik gerekçesiyle' böyle bir karar aldığı öne sürüldü. Obama, Waldorf Astoria yerine, Birleşmiş Milletler binasının yakınlarında bulunan "Millenium's ONE UN" adlı otelde konaklamayı tercih etti. ABD basınında "Otel Çinlilere satılınca, başkan odalarda dinleme cihazı bulunabileceğinden korktu" yorumları yapıldı. Beyaz Saray ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Waldorf Astoria'daki başkanlık süitinin gecelik fiyatının 4 bin dolar olduğu belirtilirken, Millenium's ONE UN'deki oda fiyatının gecelik 2 bin dolar olduğu öğrenildi. 2 milyar dolara el değiştiren Waldorf Astoria oteli, "ABD Başkanı'nı ağırlamak her zaman için bir ayrıcalıktır. Gelecek ziyaretlerinde Başkan'a ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyarız" açıklamasında bulundu.








Etiketler: Obama  86  Yıllık  Geleneği  Bozdu    haber

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