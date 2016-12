Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe mutabakatından haberi vardı" açıklamasıyla gündeme gelen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yanıt verdi. "Duyunca da ciddi manada üzüldüm" diyen Erdoğan, "Konuyla ilgisi olan Yalçın Akdoğan, Efkan Âlâ, Mahir Bey (Ünal) var... Ben Dolmabahçe konusunda her üçüne de, 'Onlarla aynı fotoğraf karesinde olmanız doğru olmaz. Çünkü onları muhatap almak, ciddi manada size zarar verir. Sizler hükümetsiniz, onlar hükümetin muhatabı olamaz' demiştim" diye konuştu. "Dolayısıyla, bundan benim haberimin olduğunun, bunun benim müsaademle yapıldığının iddia edilmesi kesinlikle dürüst bir hareket değildir" diyen Erdoğan, "Doğru bir hareket değildir. Kaldı ki o zat, benimle çalıştığı zaman içerisinde bunları konuşmamıştır. Parlamentodan çıktıktan sonra kalkıp da Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir doğru olmayan ifadeler kullanılmasını kabul etmek mümkün değildir" ifadesini kullandı.







Erdoğan Şili ziyaretinde yeni anayasa çalışmalarını şöyle değerlendirdi:







“Olayı sadece başkanlık sistemine indirgemeyelim. Ortada yamalı bohça gibi bir anayasa var. Bu anayasayı A'dan Z'ye pırıl pırıl hale getirmemiz lazım. Bu işe tüm kesimleri katalım. Biz ön çalışmaları yaptıktan sonra, referandum noktasında Parlamento'dan geçtikten sonra bir arama konferansı yapalım. 81 vilayette arama konferansı yapılır, halkın kanaatlerini de alırız. 330'u sağladıktan sonra da bunu referanduma sunarız. Referanduma götürülmesi halinde de milletten bu işin olurunun çıkacağına inanıyorum.”







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Şili'nin başkenti Santiago'da ilk akşam Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya'nın rezidansta onuruna verdiği yemeğe katıldı. Erdoğan, yemek sonrası yolculukta kendisine eşlik eden gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın haberine göre Erdoğan, Güneydoğu'da terörle mücadele konusunda gelinen aşamayı, “Terör örgütüne ağır bedel ödetiyoruz” diye yorumladı. Erdoğan'a sorular ve yanıtları şöyle:







Terörle mücadelede şu an hangi noktadayız?







Şu anda Güneydoğu'daki gelişmelerde, gidişat iyi yönde. Vatandaş güvenliği sağlansın istiyor. Nitekim özellikle de Güneydoğu'daki vatandaşlarımız, “Aman bu işi bırakmayın. Bu işe kararlı bir şekilde devam edin” diyor. Bölgeye giden bakan arkadaşlarım da, “Hava eskiye kıyasla çok çok farklı” diyor. Elbette sıkıntı da yaşanıyor, şehit de veriliyor. Canımız dağlanıyor, yüreklerimiz parçalanıyor. Ama bu sıkıntıların arkasından bölgeye huzur gelecek. Terör örgütüne tüm bunların bedelini ağır ödetiyoruz. Ödemeye de devam edecekler.







La Moneda Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Bachelet, ikili anlaşmaların imza törenine de katıldı.







HDP'li milletvekillerinin bölgede yaptıkları görülüyor. Onlara karşı ne yapılacak?







Kesinlikle Anayasa neyi amirse, bunlar için bunu uygulamamız gerekiyor. Yasalar neyi amirse, bunlar için uygulamamız gerekiyor. Yani, “Milletvekili oldum, yasaları tanımaz istediğimi yaparım” anlayışı kabul edilemez. Ben parti kapatılmasına karşıyım. Ancak, partinin yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kim olursa olsun, suç irtikap eden bunun bedelini ödemelidir. İşlenen suçlar ortada. Savcılar şimdi bunların dosyasını tutuyor. Yargı gereğini yapacaktır. Neticede de fezlekeler parlamentoya gelecek. Parlamentoya geldiği zaman partilerimizin gereğini yapması lazım. Suç irtikap edenin dokunulmazlığının kalkması, ardından da yargılanması gerekir. Kürsü dokunulmazlığı suiistimal edilmemelidir. Ama bakıyorsun çıkıyor, Meclis'te konuşuyor. Öbür tarafta milletvekiliyle telefon bağlantısı kuruyor. Böyle bir şey olur mu ya? Parlamento'nun tarihinde böyle bir şey yok. Yani, bunlar kürsüyü bile terörize ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi terörist amaçları için kürsüyü kullanıyorlar. Bunlara karşı gereğinin yapılması lazım. Aynı şekilde belediye başkanları var. Düşünün o belediyelerin araç gereçlerini o çukurları açmak için kullandılar. Bunun gereğinin de yapılması lazım. Şu anda içeride olan belediye başkanları var, davası sürenler var, aynı şekilde belediye meclis üyeleri var. Onlar için de bunların yapılması lazım. Belediye Meclis üyeleri içerisinden seçim yapılmasına fırsat vermeyecek yöntemleri hükümetin geliştirmesi lazım. Hemen gerekli atamayı İçişleri Bakanlığı yapar, süreç de bu şekilde devam eder. Bunun yöntemleri var.







Terörle mücadelede başarıya ulaştıktan sonra ne olacak?







Bir defa kentsel değişim-dönüşüm süratle olmalı. Bunları hükümetimiz şu anda kim neyi yapacak, Ulaştırma Bakanlığı altyapı ve yolları, DSİ atık su kanallarını, içme suyu v.s. yapacak. TEDAŞ iletim hatlarını düzeltecek. Bölgede elektrikte ciddi sıkıntı yaşanıyor, kesintiler oluyor. Bunları minimize edecek, belki de ortadan kaldıracak bazı adımların atılması lazım. Tarihi eserlerin süratle aslına uygun olarak yapılması lazım. Bir de karakol ve kalekolların yapılması lazım. Bunlar sıradan ev gibi olmayacak. Ciddi güçlü karakol ve kalekollar olması lazım. Ki, vatandaş “Ben artık güvendeyim” diyebilmeli. Diğerlerine karşı da en önemli görev MİT, Emniyet İstihbarat, Askeri İstihbarat'a görev düşüyor. Ayrıca bölge halkının da hükümetiyle, devletiyle el ele vermesi lazım. Ben hep muhtarlarımıza bunu söylüyorum. Bu ülke böyle kalkıp da teröristlere, Allah'ın izniyle kalmayacak.







Yeni anayasanın esası ne olacak?







Kısa bir ifade ile söyleyecek olursam, bu bir sistem değişikliğidir. Öyle bir sistem değişikliği yapalım ki, Türkiye'nin geleceği şekillensin. Farklı yerlerde farklı başkanlık sistemleri var. Benim gönlüm şunu istiyor; biz öyle bir milletiz ki tarih boyunca bu işi yapmışız, biz kendi gelenek, göreneklerimizi, birikimlerimizi masaya yatırarak, dünyayı da inceleyerek, bunu yapabiliriz. Bununla ilgili her türlü kadromuz var. Başka ülkelerdeki tecrübelerden de yararlanarak, kendimize ait bir anayasa yapabilecek kapasitedeyiz.







Yeni anayasa ve başkanlık sistemi halka nasıl daha iyi anlatılacak?







Anayasa değişikliğinin içinde bir başkanlık sistemi diyelim. Olayı sadece başkanlık sistemine indirgemeyelim. Ortada yamalı bohça gibi bir Anayasa var. Bu anayasayı A'dan Z'ye pırıl pırıl hale getirmemiz lazım. Sivil toplum örgütleri bu işin içerisinde, yeni anayasa değişikliği için çalışmalar yapıyor. Kim katkı verebilecekse, bu işe tüm kesimleri katalım, ortaya efradını cami ağyarını mani bir eser çıksın. Biz ön çalışmaları yaptıktan sonra, referandum noktasında Parlamento'dan geçtikten sonra bir arama konferansı yapalım. 81 vilayette arama konferansı yapılır, bu arama konferansıyla halkın kanaatlerini de alırız. 330'u sağladıktan sonra da, bunu referanduma sunarız. Referanduma götürülmesi halinde de milletten bu işin olurunun çıkacağına inanıyorum. Biz bunu iki kere yaptık, milletimiz ikisinde de arkamızda durdu. Halkın üzerinde en fazla yoğunlaştığı konu, yeni anayasa ve bunun içerisinde başkanlık sistemi. Sistemi sorguluyor şu anda vatandaş, şu an yüzde 55 yüzde 60 aralığında, henüz işin başında bu noktadaysa, halk bilinçlendikçe bu oran çok daha yukarı çıkacaktır.



"O zatın hareketi dürüst değil"







Bülent Arınç'ın bir televizyon kanalındaki son açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?







O televizyon programını izlemedim, ama duyunca da ciddi manada üzüldüm. Konuyla ilgisi olan Yalçın Akdoğan, Efkan Âlâ, Mahir Bey (Ünal) var... Ben Dolmabahçe konusunda her üçüne de, “Onlarla aynı fotoğraf karesinde olmanız doğru olmaz. Çünkü onları muhatap almak, ciddi manada size zarar verir. Sizler hükümetsiniz, onlar hükümetin muhatabı olamaz” demiştim. Nitekim benim Başbakanlığım döneminde de gerek Beşir Bey (Atalay), gerek Sadullah Bey (Ergin) zaman zaman bazı görüşmeler yaparlardı. Görüşme Parlamento'da olurdu ve özel yapılırdı. Ne resim verilirdi ne dışarıya açıklama yapılırdı. Ama Dolmabahçe'de öyle bir şeyin yapılmış olması, karşı tarafın hadiseyi bir mutabakat gibi lanse etmeye kalkması tabii çok ciddi bir yanlış olmuştur. Dolayısıyla, bundan benim haberimin olduğunun, bunun benim müsaademle yapıldığının iddia edilmesi kesinlikle dürüst bir hareket değildir. Doğru bir hareket değildir. Kaldı ki o zat, benimle çalıştığı zaman içerisinde bunları konuşmamıştır. Parlamentodan çıktıktan sonra kalkıp da Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir doğru olmayan ifadeler kullanılmasını kabul etmek mümkün değildir.