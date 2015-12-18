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O YUMURTALARIN SATIŞI YASAKLANDI


O YUMURTALARIN SATIŞI YASAKLANDI
Tarih : 18 Aralık 2015, 09:59
Puan Ver : O Yumurtaların Satışı Yasaklandı(8/10)6


Türkiye'de artık yumurta raflara üzerinde tarih ve işletme numarası damgası olmadan gelemeyecek. Ancak, kendilerine 1 yıl süre verilmesine karşılık değişiklikler için üretici hala hazırlanamadı. Bu nedenle 1 yıllık erteleme talebiyle bakanlıkla görüşmeye gidildi, ancak şimdilik net bir cevap yok. Yüzde 80 üreticisi küçük işletme olan sektörde, fiyatı binlerce euro'yu bulan yumurta kabuğuna ikinci satır yazıyı yazacak makine pahalı bulunuyor. Ayrıca arz fazlası nedeniyle milyonlarca yumurtanın iade edileceği vurgulanıyor.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği'nde" gittiği düzenlemeler, ayrıca yumurtanın üretimi, satışı, muhafazası ve standartlarıyla ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Yumurtaların kabuğuna yazılan işletme numarası ve kümes numarasının yanında, yumurtlama tarihi de yazılacak. Böylece tüketici ambalajını atmış olsa da 28 gün olan tüketim süresini dikkate alabilecek.



Mevcut uygulama da sadece ambalajın üzerine son tüketim tarihi yazılması zorunlu. A sınıfı yani doğrudan insan ve gıda sanayisi için olan yumurtalar yumurtlama tarihinden itibaren en fazla 21'nci güne kadar satış için raflarda tutulabilecek. Yumurtlama tarihi 21 günü geçen yumurtalar raflardan toplanacak. Böylece 28 günlük son tüketim tarihine kadar en az 7 günlük süre bırakılmış olacak.








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