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O YEMEK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!


O YEMEK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Tarih : 18 Haziran 2017, 20:28
Puan Ver : O Yemek Şirketinden Açıklama Geldi!(8/10)6


Yapılan açıklamada, şirketin günde yaklaşık 130 bin kişiye yemek verdiğine işaret edilerek şöyle denildi:



“Öncelikle bu durumu yaşayan tüm askerlere ve ailelerine geçmiş olsun diliyoruz. Babalar Günü'nde böyle hadisenin yaşanmış olması bizi derinden üzmüştür. Rota Yemekçilik 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor.



Şirketin yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunuyor. Birçok kuruma sunulan tüm yemekler, sağlık koşullarına uygun, büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Ortada henüz, herhangi bir tarafın sorumluluğunu ortaya koyan bilimsel bir rapor yok. Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici.



 



 



 



kaynak:sözcü








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