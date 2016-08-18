

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında alınması gereken tedbirlere yönelik yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) daha yayınlandı. KHK ile Fetullahçı Devlet Yapılanması (FETÖ) ile daha etkin mücadele etmeye yönelik bazı düzenlemelere gidildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kendisi, eşi ve çocuklarına ait tüm bilgilere erişim kolaylığı getirildi.







Faaliyet izni kaldırılan Asya Katılım Bankası veya bu bankayla ilgili Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu'ndan (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Mali Suçları Araştırma Kurumu'ndan (MASAK) herhangi bir kurum bilgi talep edebilecek. Memurun kendisi, eşi ve çocuklarına ait bilgiler ‘Müşteri sırrı' gibi herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan verilebilecek. Örneğin herhangi bir kamu kurumu MASAK'tan çalışanlarıyla ilgili bilgiyi talep edebilecek. Star'da yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bir kamu kurumu çalışanının yakınına ilişkin prim dökümlerini isteyebilecek.