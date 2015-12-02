O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

O ÜLKEYLE DOĞALGAZ ANLAŞMASI İMZALANDI


O ÜLKEYLE DOĞALGAZ ANLAŞMASI İMZALANDI
Tarih : 02 Aralık 2015, 14:40
Puan Ver : O Ülkeyle Doğalgaz Anlaşması İmzalandı(6/10)5


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 anlaşmanın imzalandığı Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı öncesi, "Türkiye-Katar kültür yılı başarıyla icra ediliyor. Bu güzel ilişkileri önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdüreceğiz. Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a yaptığı iki günlük resmi ziyaretinin ikinci gününde Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Sani, 19 Aralık 2014'te Ankara'da imzaladıkları, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" çerçevesinde oluşturulan Yüksek Stratejik Komitesi'nin birinci toplantısına başkanlık etti.

- "Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz"

Heyetlerarası görüşme öncesi, Komite toplantısının birincisini bu yıl içinde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Ayrıca ordularımız ilk ortak askeri tatbikatını düzenlediler. Katar'da kurulması öngörülen, askeri üsse konuşlandıracak askerlerimizin ilk bölümü görevlerine başladı. Türkiye-Katar kültür yılı başarıyla icra ediliyor. Bu güzel ilişkileri önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdüreceğiz. Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz" dedi.

Yemen konusunda, konsey ülkelerine verilen desteğin bölgenin güvenliğine yönelik yaklaşımlarının somut bir yansıması olduğunun altını çizen Erdoğan, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Katar'ın dönem başkanlığından istifadeyle Konsey-Türkiye ilişkilerinde bir süredir yaşanan durgunluğun aşılmasını da ayrıca ümit ediyorum. Zaten içerideki dar kapsamlı görüşmede konularımızı büyük ölçüde ele aldık, değerlendirdik" diye konuştu.








Etiketler: O  Ülkeyle  Doğalgaz  Anlaşması  İmzalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER