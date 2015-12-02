

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 anlaşmanın imzalandığı Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı öncesi, "Türkiye-Katar kültür yılı başarıyla icra ediliyor. Bu güzel ilişkileri önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdüreceğiz. Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a yaptığı iki günlük resmi ziyaretinin ikinci gününde Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Sani, 19 Aralık 2014'te Ankara'da imzaladıkları, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" çerçevesinde oluşturulan Yüksek Stratejik Komitesi'nin birinci toplantısına başkanlık etti.



- "Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz"



Heyetlerarası görüşme öncesi, Komite toplantısının birincisini bu yıl içinde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Ayrıca ordularımız ilk ortak askeri tatbikatını düzenlediler. Katar'da kurulması öngörülen, askeri üsse konuşlandıracak askerlerimizin ilk bölümü görevlerine başladı. Türkiye-Katar kültür yılı başarıyla icra ediliyor. Bu güzel ilişkileri önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdüreceğiz. Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz" dedi.



Yemen konusunda, konsey ülkelerine verilen desteğin bölgenin güvenliğine yönelik yaklaşımlarının somut bir yansıması olduğunun altını çizen Erdoğan, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Katar'ın dönem başkanlığından istifadeyle Konsey-Türkiye ilişkilerinde bir süredir yaşanan durgunluğun aşılmasını da ayrıca ümit ediyorum. Zaten içerideki dar kapsamlı görüşmede konularımızı büyük ölçüde ele aldık, değerlendirdik" diye konuştu.