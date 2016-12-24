Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

o ülkeye askeri müdahale gelebilir!

O ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALE GELEBİLİR!

Afrika ülkelerinden Gambia'da seçimler sonrasında yaşanan siyasi kriz sürüyor

Tarih : 24 Aralık 2016, 14:49
Puan Ver : O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!(6/10)8


Batı Afrika ülkelerinden Gambia'da seçimler sonrası oluşan siyasi kriz derinleşerek devam ediyor.



22 yıl önce askeri darbeyle göreve gelen Yahya Jammeh'in, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimleri kaybetmesine rağmen görevi bırakmamasının neden olduğu siyasi kriz, Gambia'ya bir dış müdahale ile sonuçlanabilir.



Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Gambia'daki durumu görüşmek için bir araya geldi. Toplantıdan askeri müdahale seçeneği de konuşuldu.



Toplantının ardından konuşan topluluk başkanı Marcel de Souza, "Son tarih 19 Ocak. Eğer Jammeh, 19 Ocak'a kadar yenilgiyi kabul etmezse, hazır bekleyen bir kuvvetimiz var. Bu kuvvet, müdahale ederek ülkede düzeni yeniden sağlayacak." ifadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu hafta yaptığı açıklamada, Gambia güvenlik güçlerini Jammeh'e daha fazla baskı uygulamaya, Jammeh'i ise yenilgiyi kabul etmeye çağırmıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: O  Ülkeye  Askeri  Müdahale  Gelebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER