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o ülkede whatsapp yasaklandı !

O ÜLKEDE WHATSAPP YASAKLANDI !

Brezilya'da, anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 72 saat erişime kapatıldı.

Tarih : 03 Mayıs 2016, 10:07
Puan Ver : O Ülkede Whatsapp Yasaklandı !(5/10)6


Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sergipe eyaletinden Marcel Maia Montalvao adlı yargıç, uygulamanın tüm ülkede pazartesi öğleden sonradan itibaren 72 saat süreyle durdurulmasını istedi.



Ülkede, 1 Mart'ta Facebook'un Latin Amerika Başkan Yardımcısı Argentine Diego Dzodan, Facebook'a ait mesajlaşma servisi WhatsApp'taki kullanıcı bilgilerini Brezilya polisiyle paylaşmayı reddettiği için tutuklanmıştı. Organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili gizli bir soruşturma kararına uymamakla suçlanan Dzodan bir gün sonra serbest bırakılmıştı.



Brezilya'da bir yargıç aralık ayında, WhatsApp'a, bir kullanıcısının bilgilerini polisle paylaşmadığı için erişim engeli koydurmuştu.








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